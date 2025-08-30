Plattsättare sökes
2025-08-30
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Byggbolaget SV i Göteborg söker skickliga plattsättare till våra pågående och kommande bygg- och renoveringsprojekt. Vi arbetar med allt från mindre renoveringar till större entreprenader och söker dig som vill bli en del av ett växande företag med fokus på kvalitet och yrkesstolthet.
Vi erbjuder bra lön, stabila villkor och ett professionellt team med god gemenskap. Här får du möjlighet att arbeta i varierande projekt där din erfarenhet och noggrannhet verkligen uppskattas.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29
E-post: info@byggbolagetsv.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ByggBolaget SV AB
(org.nr 559276-7593) Arbetsplats
SV AB, ByggBolaget Jobbnummer
9483923