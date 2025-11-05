Plattsättare Enköping
2025-11-05
Publiceringsdatum2025-11-05Dina arbetsuppgifter
Vi söker erfarna och engagerade plattsättare i Enköping för uppdrag inom nyproduktion och renovering. Rekryteringen sker på uppdrag av en seriös byggfirma med kollektivavtal.
Anställning sker direkt av byggfirman, ej uthyrning/bemanning.
Vi erbjuder:
Tillsvidareanställning efter 6 månaders provanställning
Goda villkor enligt Byggnads kollektivavtal
Varierande och utvecklande arbetsuppgifter
Vi söker dig som:
Du måste tala flytande svenska eller engelska.
Yrkesbesvis eller minst 3 års erfarenhet inom plattsättning, tätskikt och relevanta arbetsuppgifter, helst i Sverige
Noggrannhet och uppmärksam på detaljer
Positiv attityd och lagspelare som även kan arbeta självständig
Vilja att utvecklas och alltid vara en hjälpande hand till de som behöver det
Lojalitet mot bolaget och respekt mot kunder och kollegor
Erfarenhet från träarbete/snickeri är meriterande
Övriga krav:
B-körkort är meriterande
Goda referenser är ett krav
Ansökan:Välkommen med din ansökan redan idag! Observera att vi INTE hanterar ansökningar via telefon. Vi kontaktar löpande kandidater som går vidare till nästa steg i rekryteringen.
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
E-post: rekrytering@ceramo.se
