MyNA Bästa Kakel AB söker duktiga plattsättare som har utbildning eller yrkeserfarenhet i liknande arbeten. Vi söker serviceinriktade, kvalitetsmedvetna, pålitliga, flexibla medarbetare som kan arbeta både självständigt och i grupp. Vi är ett välutvecklat företag med stabil ekonomi och bra villkor för medarbetarna. MK Platt i Sverige AB är medlem i svenska byggarbetareförbund och därmed följer förbundets regler. Våra medarbetare trivs bra och utvecklas yrkesmässigt. Ni är välkomna att delta i rekryteringsprocessen hos oss. Vänligen skriv Plattsättare i rubriken när ni skickar era CV och Personliga brev till oss.