Plattsättare

MyNA Bästa Kakel AB / Murarjobb / Haninge
2026-03-02


MyNA Bästa Kakel AB söker duktiga plattsättare som har utbildning eller yrkeserfarenhet i liknande arbeten. Vi söker serviceinriktade, kvalitetsmedvetna, pålitliga, flexibla medarbetare som kan arbeta både självständigt och i grupp.
Vi är ett välutvecklat företag med stabil ekonomi och bra villkor för medarbetarna. MK Platt i Sverige AB är medlem i svenska byggarbetareförbund och därmed följer förbundets regler. Våra medarbetare trivs bra och utvecklas yrkesmässigt.
Ni är välkomna att delta i rekryteringsprocessen hos oss. Vänligen skriv Plattsättare i rubriken när ni skickar era CV och Personliga brev till oss.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: nikmajkl@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
MyNA Bästa Kakel AB (org.nr 559474-6496), https://arbetsformedlingen.se/
Stora Hundens Gata 511 (visa karta)
136 64  HANINGE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Mykola Chaykovskyy
nikmajkl@gmail.com

Jobbnummer
9772798

