Plattsättare
Modava Bygg & Platt AB / Murarjobb / Sundbyberg Visa alla murarjobb i Sundbyberg
2026-03-02
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Modava Bygg & Platt AB i Sundbyberg
, Stockholm
eller i hela Sverige
Modava Bygg och Platt AB växer och söker engagerade och skickliga plattsättare till vårt team. Vi arbetar med nyproduktionsprojekt för företag med fokus på kvalitet och hållbara lösningar.
Om dig:
Minst 2 års erfarenhet som plattsättare
God kunskap om branschregler och våtrumsarbete
Noggrann, självständig och ansvarstagande
BKR-kurs är meriterande
Kunskaper i ryska är en fördel, men inget krav
B-körkort är meriterande
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig lön
Anställning enligt Byggnads kollektivavtal
Goda arbetsvillkor och trygg arbetsmiljö
Möjlighet att arbeta i ett professionellt och växande team
Skicka din ansökan med CV och referenser till doc@modava.se
och märk mejlet med "Plattsättare". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: doc@modava.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Plattsättare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Modava Bygg & Platt AB
(org.nr 559085-5192), https://modava.se/ Arbetsplats
Lötgatan 2 Jobbnummer
9772376