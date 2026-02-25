Plattsättare

HL Plattsättning AB / Murarjobb / Sollentuna
2026-02-25


Vi söker flera erfarna plattsättare
Vi växer och söker nu flera skickliga plattsättare till vårt team.

Publiceringsdatum
2026-02-25

Om tjänsten
Som plattsättare hos oss arbetar du med kakel och klinker i badrum, kök och andra utrymmen. Vi söker dig som är noggrann, självgående och tar ansvar för ditt arbete.

Kvalifikationer
Minst 3 års dokumenterad erfarenhet som plattsättare
B körkort är ett krav
Du måste kunna göra dig förstådd på svenska
Meriterande
Kunskaper i engelska
Vi erbjuder en trygg anställning i ett växande företag med trevliga kollegor och bra arbetsmiljö.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
via mejl
E-post: info@projekthjalpen.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
HL Plattsättning AB (org.nr 559468-6239)
Hammarbacken 4 B (visa karta)
191 49  SOLLENTUNA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9764188

