Vi söker nu efter självgående plattsättare till våra kommande projekt i stor Göteborg.
Vi utför främst renoveringar av befintliga bostäder och kommersiella lokaler. Vi arbetar med såväl egna projekt som UE hos samarbetspartners.
Vi söker nu dig som är en självgående och ansvarstagande plattsättare. Du skall vara en "problemlösare" och kunna ta egna initiativ baserad på din erfarenhet och kompetens.
Du skall vara införstådd med branschspecifika regler och standard. Vi följer BKR:s standarder.
Du inser vikten av kommunikation och dialog, såväl i teamet med kollegor samt slutkund.
Att behärska engelska eller svenska är ett krav. Meriterande språk: polska.
Sökande med kunskap och erfarenhet av andra områden inom byggsektorn, så som snickeri eller måleriarbeten premieras.
Vi kan för rätt person erbjuda en utvecklande miljö där man kan vara med och påverka arbetsplatsen.
Vänligen skicka e-post med din CV samt personlig brev så kontaktar vi dig för intervju.
Vi på Göteborgs bygghantverk AB ingår i ett koncern där vi genom våra systerbolag även erbjuder våra kunder VVS samt Eltjänster. Så ansöker du
