Plattsättare
Kakelexperten Malmö AB / Murarjobb / Malmö Visa alla murarjobb i Malmö
2025-08-13
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kakelexperten Malmö AB i Malmö
, Sjöbo
eller i hela Sverige
Vi på Kakelexperten Malmö AB strävar efter excellens inom plattsättning och söker nu en skicklig plattsättare att ansluta till vårt dynamiska team. Om du delar vår passion för precision och kvalitet, erbjuder vi en spännande möjlighet att vara en del av vår framgångsrika resa.
Krav och Kvalifikationer:
Erfarenhet av kakel- och klinkerläggning
Färdigheter inom golv- och väggplattsättning
Kunskap om badrumsrenoveringar och utomhusplattsättning
Förmåga att arbeta noggrant och effektivt
Varför VäljaKakelexperten Malmö AB:
Ledande inom branschen: Vi är stolta över att vara Malmös främsta kakelexperter och strävar alltid efter att höja ribban.
Teamanda: Vår arbetsmiljö präglas av samarbete och respekt. Vi värdesätter varje teammedlems unika bidrag.
Utmanande Projekt: Varje dag erbjuder nya och spännande projekt där din expertis kommer att göra en verklig skillnad.Publiceringsdatum2025-08-13Så ansöker du
Om du är redo att ta nästa steg i din karriär och vara en del av Malmös mest pålitliga plattsättningsföretag, skicka din CV och ett personligt brev till info@kakelexperten.com
Vi ser fram emot att välkomna en passionerad och kunnig plattsättare till Kakelexperten Malmö AB! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-23
E-post: akryemadhi@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kakelexperten Malmö AB
(org.nr 559198-7358)
213 75 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9457649