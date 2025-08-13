Plåtslagare Strängnäs/Eskilstuna
Bitab Belsings Isolering & Takläggning AB / Tunnplåtslagarjobb / Strängnäs Visa alla tunnplåtslagarjobb i Strängnäs
2025-08-13
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bitab Belsings Isolering & Takläggning AB i Strängnäs
, Eskilstuna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker plåtslagare!
BITAB är ett familjeföretag som grundades 1977. I över 40 år har vi samlat på oss erfarenhet av att lägga om tak, byggnadsarbeten och mycket annat. Med erfarenhet, kvalité och service har vi utökat företaget inom byggservice och el. Idag kan vi med stolthet erbjuda våra kunder en trygg totalentreprenad med bra villkor.
Huvudkontoret ligger på Dalsäng 2 i Strängnäs, vi har även mindre kontor i Eskilstuna och Solna.
I takt med att vi expanderar söker vi fler erfarna plåtslagare. Arbetsuppgifterna är varierande och består bland annat av att samarbeta med våra tegel och tätskiktsteam, mindre entreprenader och servicearbeten. Våra uppdragsgivare är alltifrån privatpersoner, bostadsrättsföreningar, kommuner till stora som små fastighetsägare.
Kvalité, service och social kompetens väger tungt hos oss och är extra viktigt då vi ofta möter våra kunder och leverantörer på plats.
Givetvis ser vi att du är en problemlösande lagspelare och är en person som tycker om att ta ansvar. Vi ser även att du kan ta egna initiativ, bidra med din sakkompetens och arbeta självständigt när det behövs.
Det är fördelaktigt om du är boende i Mälardalen. Beredskap och andra flexibla arbetsuppgifter kan förekomma.
Arbetsområdet är främst i Eskilstuna och Strängnäs.
Vi söker dig som är en självgående plåtslagare med yrkesbevis alternativt minst 2 års dokumenterad erfarenhet.
Hos oss är B körkort ett minimikrav.
BITAB erbjuder en trygg och stabil anställning med bra lön och villkor. Kollektivavtal samt tjänstepension och en marknadsmässig lön. Omfattningen är heltid med 6 månaders provanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: jobb@bitab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bitab Belsings Isolering & Takläggning AB
(org.nr 556265-5711), http://www.bitab.se
Dalsäng 2 (visa karta
)
645 92 STRÄNGNÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bitab Belsings Isolering & Jobbnummer
9456945