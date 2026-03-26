Plåtslagare inom ventilation sökes - Södertälje
2026-03-26
Om tjänsten Vi söker nu en erfaren och självgående ventilationsplåtslagare till vår kund i Södertälje. Du kommer att arbeta med tillverkning, montering och installation av ventilationskanaler i plåt, med fokus på både cirkulära och rektangulära lösningar.
Dina arbetsuppgifter
Som plåtslagare kommer du bland annat att arbeta med:
Tillverkning och montering av ventilationskanaler (cirkulära och rektangulära)
Kapning, bockning och bearbetning av plåt
Installation och justering av ventilationssystem
Service, kontroll och underhåll av befintliga installationer
Säkerställa att arbetet utförs enligt ritningar, tidsplan och kvalitetskravProfil
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har utbildning inom plåtslageri eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Har erfarenhet av ventilationsplåt eller liknande arbete
Är noggrann, ansvarstagande och självgående
Trivs i ett högt arbetstempo och kan hantera flera moment samtidigt
Har god samarbetsförmåga och en positiv inställning
Meriterande:
Erfarenhet av verkstadsarbete eller kanaltillverkning
Vana av ritningsläsning
Att du kan kommunicera på engelska eller arabiska
Om arbetsplatsen
Du kommer att arbeta hos en etablerad aktör inom ventilationsplåtslageri med starkt kundfokus och högt tempo i produktionen. Här arbetar man nära sina kollegor i en miljö där samarbete och kvalitet står i centrum.
Arbetstider måndag- fredag 08:00-17:00
Anställning
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt av vår kund i Södertälje. Miljonbemanning ansvarar för hela rekryteringsprocessen.Så ansöker du
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida där du laddar upp din ansökan. Vi vill ha din ansökan så snart som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande.
Vid eventuella frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på info@miljonbemanning.se
Om Miljonbemanning
Miljonbemanning är ett innovativt kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsföretag med en tydlig mission - att bidra till en inkluderande arbetsmarknad där alla bedöms på lika villkor och ges samma möjligheter.
Vår företagskultur präglas av mångfald, respekt, värdighet och integritet. Vi tror på människans förmåga till utveckling och på arbetsmarknadens potential för förändring och tillväxt.
Genom vårt arbete skapar vi rätt förutsättningar för våra kandidater att nå sina mål och för våra kundföretag att växa.
Vi letar där ingen annan letar - varmt välkommen med din ansökan till Miljonbemanning. Så ansöker du
