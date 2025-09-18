Plåtslagare
Lw Sverige AB / Tunnplåtslagarjobb / Stockholm
2025-09-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lw Sverige AB i Stockholm
, Tyresö
, Nacka
, Göteborg
eller i hela Sverige
LW Sverige söker Byggnadsplåtslagare - en viktig roll i vårt växande team!
Om rollen Som Byggnadsplåtslagare kommer du att arbeta med tak- och fasadprojekt. Du kommer att arbeta med olika material och utföra montering, anpassning och installation för att skapa hållbara lösningar för våra kunder.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utföra plåtarbeten på tak och fasad.
Arbeta med plåtmaterial som galvaniserad plåt, rostfritt stål och koppar.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet inom byggbranschen - uppskattas
Är noggrann, lösningsorienterad och kvalitetsmedveten.
Vilja att utvecklas
God samarbetsförmåga
Vad vi erbjuder:
Tjänstepension via Fora
Friskvårdsbidrag på 3000 SEK per år.
Kollektivavtal enligt Plåt- och Ventilationsavtalet.
Arbetstidsförkortning - 5 extra dagar ledigt per år utöver den lagstadgade semestern
Placering och arbetsort: Vårt huvudkontor ligger i Stockholm och det är härifrån vi utgår. Du kan ange Stockholm och/eller Göteborg, men fasta tjänster finns endast i Stockholm.
Jobb i Göteborg kan förekomma som traktamenteprojekt, men det är inte garanterat. Om inga traktjobb finns behöver du kunna arbeta i Stockholm utan boende från oss.
Om oss LW Sverige AB är en ledande aktör inom tak- och fasadlösningar. Vi arbetar med spännande projekt över hela Sverige och erbjuder möjlighet till personlig och professionell utveckling.
Hos oss är mångfald och jämställdhet en självklar del av kulturen. Vi ser gärna kvinnliga sökande, då kvinnor i dagsläget är underrepresenterade i vår bransch.
Låter detta intressant? Ansök idag och bli en del av vårt team!
Urval och intervjuer sker löpande. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lw Sverige AB
(org.nr 556398-8244), https://lwab.se/ Arbetsplats
LW Sverige AB Jobbnummer
9514578