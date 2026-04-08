Platschef till vår verkstad i Uppsala
Euromaster AB / Chefsjobb / Uppsala Visa alla chefsjobb i Uppsala
2026-04-08
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Euromaster AB i Uppsala
, Enköping
, Upplands Väsby
, Upplands-Bro
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Som vår nya Platschef är du navet i vår verksamhet. Vi söker dig som kombinerar ett tryggt ledarskap med en naturlig fingertoppskänsla för kundrelationer. Här får du chansen att bygga ett vinnande lag och utveckla affären i en miljö där resultat och mänskliga möten går hand i hand. Du rapporterar till regionchef Mitt.
Euromaster har ständigt säkerheten i fokus och en viktig förutsättning för det är att som ledare skapa en säker och inkluderande arbetsmiljö där alla trivs och kan utvecklas. Med ett skarpt öga för affärer kommer du också att vårda och utveckla våra kundrelationer, samt säkerställa att filialen når sina mål. Om du brinner för att motivera, inspirera och se ditt team utvecklas, då är det här rätt utmaning för dig.
Som platschef har du en central roll där du:
Driver försäljning och kundrelationer: Ansvarar för att utveckla försäljningen, inklusive merförsäljning, och bygga starka relationer med både lokala och nationella kunder.
Leder och utvecklar personal: Har fullt personalansvar, från rekrytering och introduktion till löpande utveckling och coachning. Du säkerställer en trygg och hälsosam arbetsplats i enlighet med gällande lagar och vår ledarskapsmodell, och arbetar aktivt för mångfald och inkludering i teamet.
Ansvarar för resultat och drift: Planerar, leder och fördelar arbetet proaktivt för att säkerställa att filialen når sina mål och budget. Du hanterar även viktiga administrativa uppgifter som tidrapporter, inventering och fakturering.
I Uppsala servar vi såväl tunga som lätta fordon och erbjuder bilservice, hjulinställning, däckhotell samt arbete ute hos kund. Vi arbetar med en del större kundavtal där du i egenskap av platschef har ett ansvar för dialog, koordinering och uppföljning kring vissa av dessa avtal. Till hjälp har du ett engagerat team som tillsammans bygger upp den kompetens som behövs för att fortsätta kunna leverera bra resultat och nöjda kunder.
Låter detta som du, tveka inte att söka. Urval sker löpande.
Vi söker dig som har:
Dokumenterad erfarenhet av ledarskap med personalansvar, gärna från en verkstadsmiljö eller liknande servicebransch.
En bevisad förmåga att motivera, coacha och utveckla medarbetare för att skapa ett starkt och effektivt team.
Starkt fokus på kundhantering och affärsutveckling, med ett driv att nå och överträffa försäljningsmål.
Goda kunskaper inom arbetsmiljö och säkerhet, samt förmåga att följa relevanta lagar och förordningar.
Förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet effektivt.
Erfarenhet av budgetansvar och uppföljning av ekonomiska mål.
Goda administrativa kunskaper.
B-körkort är ett krav. Sist men inte minst delar du naturligtvis vårt intresse för fordonsbranschen.
Euromaster AB är en del av Michelinkoncernen och Europas största däckkedja - med över 2800 verkstäder i 17 länder. Vi är specialister på däck- och fordonsservice och hjälper både privatpersoner och företag med trygga och hållbara transportlösningar. I Sverige har vi 130 verkstäder på över 100 orter, där våra dedikerade medarbetare står redo att ge personlig service, med stöd av erfarenheten och kompetensen från hela vårt europeiska nätverk. Det gör oss till en stark och pålitlig partner för allt som rullar - på vägar, åkrar, byggarbetsplatser och andra miljöer där fordon verkar. Vi arbetar aktivt för att minska våra kunders miljöpåverkan och kostnader, med smarta produkter och tjänster som främjar ett mer hållbart transportsystem. Vårt svenska huvudkontor ligger i Varberg.www.euromaster.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Euromaster AB
(org.nr 556078-6500)
753 23 UPPSALA
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9841566