Platschef till Norge
Platschef till spännande & prestigefyllt infrastrukturprojekt i Norge - med bas i Sverige
Vill du delta i våra mest samhällsviktiga projekt i Norge - och samtidigt bo kvar i Sverige? Peab söker nu en erfaren och engagerad platschef som vill pendla till Norge och arbeta under förmånliga norska villkor. Vi är flexibla och skulle du vilja bo i Norge så är det också möjligt.
Som platschef får du ett helhetsansvar för projektets planering och genomförande. Du ingår i ett kompetent team, arbetar nära kund och bidrar till att skapa hållbara lösningar med stort värde för samhället - exempelvis byggandet av en ny flygplats i Bodø.
Vi erbjuder:
Etablerade projekt med tydlig struktur och stöd
Förmånliga norska arbetsvillkor och ersättningar
Möjlighet att utvecklas och göra skillnad i stora projekt
Möjligheten att testa att arbeta i ett annat land
Spännande projekt inom infrastruktur
Vi söker dig som:
Minst 5 års erfarenhet som platschef inom anläggning, meriterande med större projekt
Är trygg i att leda team, fatta beslut och skapa struktur och engagemang
Har god kommunikationsförmåga och ett starkt driv
Ansvar för att leda och fördela arbetsuppgifter i tilldelat projekt både för egen personal och underentreprenörer.
Huvudansvar för tidplan, kvalitet och budget.
Ser pendling som en möjlighet och vill kombinera norsk dynamik med svensk trygghet alternativt vill testa att bo i Norge
Har B-körkort samt goda kunskaper i norska eller svenska, både i tal och skrift
Trivs med att arbeta i projektform och flexibel placering
Hos oss blir du en del av en kultur där kunskap delas, alla känner sig delaktiga och där vi hjälps åt för att nå gemensamma mål. Vi har högt i tak, mycket humor och en stark gemenskap.
Låter det intressant? Urval sker löpande så skicka in din ansökan redan idag och bli en del av ett projekt där du får både utmaningar och gemenskap - på norska villkor, med svensk trygghet.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Ersättning
