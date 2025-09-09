Platschef till Klara Städ - Skövde
2025-09-09
Vill du bygga upp och driva ett kontor från grunden?
Klara Städ fortsätter att växa och vi öppnar nu ett nytt kontor i Skövde. Vi söker därför en platschef som med högt eget ansvar vill leda etableringen och driva vår fortsatta tillväxt i regionen.
Som platschef ansvarar du för att utveckla verksamheten lokalt. Det innebär att du:
Driver och utvecklar kundrelationer - både med nya och befintliga kunder.
Rekryterar, leder och utvecklar personal.
Har resultat- och budgetansvar för kontoret.
Säkerställer kvalitet och kundnöjdhet i våra uppdrag.
Leder arbetet med lösningsfokus och ser till att vi ständigt förbättras.
Du kommer inte att starta från noll - vi har redan en kundbas och personal på plats - men du får fullt mandat att driva och utveckla kontoret.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har ett starkt driv och trivs med stort eget ansvar.
Är lösningsorienterad och handlingskraftig.
Har en naturlig förmåga att skapa relationer och bygga förtroende.
Är trygg i att fatta beslut och gillar att leda andra.
Tidigare erfarenhet från ledarskap eller branschen är meriterande, men inte ett krav. Din inställning, vilja och ansvarskänsla väger tyngre.
Vi erbjuder
Möjligheten att bygga upp och forma vårt nya kontor i Karlstad.
Ett ansvarsfullt och varierat arbete där du får stort inflytande.
En arbetsplats med stark gemenskap, korta beslutsvägar och hög ambition.
Anställning kommer ske så fort vi hittar rätt kandidat, så tveka inte att ansöka! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
E-post: andreas@klarastad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Klara Städ AB
(org.nr 559237-6981) Jobbnummer
9500615