Platschef till Kaj Johanssons Åkeri i Piteå
Wikan Personal AB / Byggjobb / Piteå Visa alla byggjobb i Piteå
2026-07-06
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Vi satsar ännu mer i Piteå och söker en driven och trygg platschef som vill bygga upp och leda vår verksamhet i Piteå.
Det här är rollen för dig som vill ta ett helhetsansvar, arbeta nära kund och vara med från start i en etablering där din insats verkligen gör skillnad. Hos oss blir du en del av ett familjeföretag med stark lagkänsla, tydliga värderingar och fokus på långsiktiga relationer.Publiceringsdatum2026-07-06Om företaget
Kaj Johanssons Åkeri är ett familjeföretag som nu är inne på tredje generationens företagare. Verksamheten i koncernen bedrivs inom fyra huvudsakliga affärsområden: Transport & Logistik, Mark & Anläggning, Täkt & Maskin och Slam & Renhållning. Koncernen har drygt 240 anställda och omsätter ca 500 miljoner. Huvudkontor, verkstad och lager ligger i Vännäsby och ett kontor i Umeå.
Det som kännetecknar oss är att vi är personliga - vi är pålitliga, uppriktiga och ärliga människor som personligen levererar våra tjänster och produkter. Vi är modiga - vi går vår egen väg och vi gör alltid det vi tror på. Arbetsuppgifter
Som platschef i Piteå får du ett övergripande ansvar för att etablera, leda och utveckla verksamheten på orten. Du ansvarar för att skapa struktur, bygga teamet och säkerställa att uppdraget levereras med hög kvalitet.
Du kliver in i en växande verksamhet som bedrivs i nära samarbete med SCA och omfattar omfattande transportflöden dygnet runt.
Det är ett uppdrag där varje körning spelar roll. Punktlighet, säkerhet och ordning är avgörande.
Du kommer bland annat att:
• Ha fullt personalansvar för verksamheten i Piteå (ca 15–30 medarbetare)
• Ansvara för bemanning, arbetsledning och personalutveckling
• Arbeta nära kund och säkerställa en stark och långsiktig relation
• Driva och följa upp budget, resultat och ekonomiska mål
• Säkerställa att avtal, leveranser och kvalitet uppfylls
• Hantera löpande frågor kring drift, fordon, service och inköp
• Bygga struktur och stabilitet i en växande verksamhet
Fokus initialt är att bygga upp verksamheten och få den att fungera stabilt – med nöjda kunder och medarbetare som främsta mål.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som är en trygg och handlingskraftig ledare med erfarenhet av att driva verksamhet och ta ansvar för både människor och resultat. Du har tidigare haft en ledande roll med personalansvar och är van att arbeta nära kund och i externa relationer.
Du har en god förståelse för affärer, ekonomi och erfarenhet från transport, logistik eller närliggande bransch är meriterande men inget krav.
Som person är du lösningsorienterad och prestigelös, med ett tryggt ledarskap och förmåga att fatta beslut även i utmanande situationer. Du arbetar strukturerat men är samtidigt flexibel i en dynamisk miljö, och du är närvarande och engagerad i både medarbetare och verksamhet. Framför allt är du en person som får saker att hända och som har förmågan att hålla ihop helheten.
Du kommunicerar obehindrat på svenska i både tal och skrift.
Information och kontakt
Vår ambition är att vara det ledande bolaget på de områden vi väljer att verka och vi strävar efter att ligga i framkant av utvecklingen. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare med en personlig framtoning där människor trivs att arbeta och våra kunder ska alltid känna sig trygga när de anlitar oss som leverantör.
I denna rekrytering samarbetar Kaj Johanssons Åkeri med Wikan Personal. Du blir anställd direkt av Kaj Johanssons Åkeri. Vid frågor om tjänsten tveka inte att höra av dig till rekryteringskonsult Kenneth Vidmark, 0910-77 09 81
Urval sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan!
Om Wikan Personal
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
Kanalgatan 59 (visa karta
)
931 32 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
Kaj Johanssons Åkeri Kontakt
Kenneth Vidmark kenneth@wikan.se 0910-77 09 81 Jobbnummer
9994662