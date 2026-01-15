Platschef till Interoc
Interoc Fasad AB / Byggjobb / Solna Visa alla byggjobb i Solna
2026-01-15
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Interoc Fasad AB i Solna
Platschef till Interoc - en nyckelroll i vår fortsatta tillväxt
Som Platschef på Interoc har du det övergripande ansvaret för produktionen på större entreprenader, med inriktning mot fastighetens utsida och klimatskal.
Rollen är nyinrättad och ger dig möjlighet att vara med och forma arbetssätt och genomförande från start i större och långsiktiga projektportföljer. Med fokus på tidig planering, struktur och effektiv samordning blir du som Platschef en nyckelperson i Interocs fortsatta utveckling och tillväxt.
Platschefen har ett omfattande ansvar och ett nära samarbete med beställare, boende, projektledning och arbetsledare. Du har ett tydligt resultatansvar och arbetar proaktivt för att säkerställa lönsamhet, effektiv resursanvändning och hög kvalitet genom hela projektets livscykel.
Du rapporterar till VD och är Interocs främsta kontaktperson på plats.
Om Interoc
Som platschef på Interoc blir du en del av en stark hantverkstradition med rötter i 1962, då verksamheten startade som Opus Mur & Puts. Sedan dess har vi arbetat med några av Stockholms mest kulturhistoriskt betydelsefulla byggnader - där Operan, Dramaten, Aula Magna och fastigheter i Gamla stan är välkända exempel.
Sedan 2003 är vi en del av Interoc, med fortsatt fokus på kvalitet, yrkesstolthet och hållbara fasadlösningar. Verksamheten breddades 2012 med dörr- och fönsterbyten och sedan 2022 ingår Interoc i Corteco-koncernen.
I dag är Interoc en drivande etablerad aktör med över 60 års erfarenhet inom ROT-projekt. Interoc bedriver verksamhet i hela Sverige, medan denna roll är baserad i Stockholmsområdet och omfattar projekt främst inom Mälardalen.
Som Platschef ansvarar du för att:
Leda, planera och samordna den dagliga produktionen på stora byggarbetsplatser
Säkerställa att arbetet utförs enligt kontrakt, handlingar, tidplan och budget
Samordna underentreprenörer, leverantörer och egen personal
Planera och säkerställa effektiv etappindelning, logistik och resursfördelning
Upprätta och följa upp detaljerade produktions- och etapptidplaner
Säkerställa rätt bemanning och kompetens i projektet
Identifiera och hantera produktionsrisker samt driva förbättringsarbete för att nå projektets lönsamhetsmål
Ansvara för arbetsmiljöfrågor, inklusive BAS-P/BAS-U, riskbedömningar, skyddsronder och tillbudsrapportering
Säkerställa att personal och underentreprenörer har rätt behörigheter
Följa upp och säkerställa att KMA-arbetet bedrivs enligt Interocs rutiner
Ha ett övergripande ekonomiskt ansvar för projektet, inklusive prognosarbete, uppföljning och avstämning
Fånga upp och hantera ÄTA-arbeten
Rapportera avvikelser och risker enligt Interocs system och arbetssätt
Hantera störningar och klagomål på ett professionellt och lösningsorienterat sätt
Säkerställa korrekt och avtalsenlig fakturering
Arbeta proaktivt för att minimera garantikostnader och besiktningsanmärkningar
Vem är du?
Du är en trygg och närvarande ledare med ett strukturerat arbetssätt och förmåga att skapa engagemang i organisationen. Du trivs i ett självständigt arbete, tar egna initiativ och ligger steget före i planering och genomförande. Du har ett affärsmässigt förhållningssätt och delar Interocs värderingar kring kvalitet, yrkesstolthet och långsiktighet.
Vi söker dig som har:
Flerårig erfarenhet inom byggbranschen och har arbetat med större ROT-projekt. Erfarenhet av fastighetens utsida är meriterande.
God teknisk byggkunskap inom fastighetens utsida
Utbildning och erfarenhet som BAS-P och BAS-U
God kunskap i entreprenadjuridik (AB 04, ABT 06)
God ekonomisk förståelse och erfarenhet av projektekonomi
Stark ledarskaps- och samarbetsförmåga
God kommunikativ förmåga, både internt och externt
Administrativ vana och goda kunskaper i Office 365 samt projekt- och produktionsledningssystem
Ett affärsmässigt, strukturerat och lösningsorienterat arbetssättPubliceringsdatum2026-01-15Så ansöker du
Skicka in din ansökan redan idag till jobs@interoc.se
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten så fort vi hittat rätt person.
Ansökningar hanteras löpande och tjänsten skall tillsättas snarast möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobs@interoc.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Interoc Fasad AB
(org.nr 556871-2243), https://interoc.se/
Hemvärnsgatan 13 (visa karta
)
171 54 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9686834