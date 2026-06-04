Vi söker Ventilationsmontörer till HMP Ventilation AB
Sparc Group AB (publ) / VVS-jobb / Gävle Visa alla vvs-jobb i Gävle
2026-06-04
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sparc Group AB (publ) i Gävle
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-04Om tjänsten
Hos HMP Ventilation AB blir du en del av ett engagerat team som utför ventilationsinstallationer och service åt både privata och offentliga kunder. Du kommer att arbeta med montage och underhåll av ventilationssystem i projekt av varierande storlek. Rollen kräver praktisk erfarenhet, tekniskt kunnande och förmåga att arbeta självständigt samt i team.
Vi söker dig med
Yrkesutbildning inom ventilation är meriterande men inget krav
Flera års erfarenhet av ventilationsmontage.
Kunskap om ritningsläsning och materialval för ventilationsinstallationer.
B-körkort och möjlighet att resa till projekt inom regionen.
God svenska i tal och skrift
Som person är du
Lösningsorienterad, noggrann och flexibel.
Självständig och tar ansvar för ditt arbete.
En lagspelare med god kommunikativ förmåga.
Tekniskt lagd och bekväm med digitala verktyg.
Vad vi erbjuder
HMP Ventilation AB erbjuder en trygg och utvecklande arbetsplats i en växande koncern. Du får arbeta med varierande projekt, goda möjligheter till kompetensutveckling och ett team som stöttar varandra. Vi värdesätter balans mellan arbete och fritid samt erbjuder konkurrenskraftiga anställningsvillkor.Om företaget
HMP Ventilation erbjuder kompletta lösningar inom ventilation för privatpersoner och företag.
Vi är en del av Sparc Group som är en entreprenörsdriven koncern som samordnar och förvärvar bolag inom installationsbranschen. Tillväxten sker utifrån en gemensam drivkraft av ständig framåtrörelse där människans välmående och utveckling sätts i fokus. Visionen är att med stort hjärta skapa Sveriges mest hållbara arbetsplats i installationsbranschen.
Ansökan till tjänsten
Vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7817733-2035637". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sparc Group AB (publ)
(org.nr 559320-0347), https://sparcgroup.teamtailor.com
Norra Kungsvägen 46 (visa karta
)
806 41 GAVLE Arbetsplats
Sparc Group AB Jobbnummer
9947482