Affärsutvecklare Mälardalen Startup Hub till MDU Holding
We are Skills Mälardalen AB / Organisationsutvecklarjobb / Västerås Visa alla organisationsutvecklarjobb i Västerås
2026-06-04
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MDU Holding AB utvecklar och investerar i forskningsbaserade startupbolag med koppling till Mälardalens universitet. Genom kapital, affärsutveckling och aktivt ägarskap bidrar bolaget till att forskning och innovationer omsätts till samhällsnytta och hållbar tillväxt. Läs mer på www.mduholding.se
Affärsutvecklare Mälardalen Startup Hub till MDU Holding
Vill du hjälpa framtidens tillväxtbolag att ta nästa steg?
MDU Holding AB söker en affärsutvecklare som vill arbeta nära kunskapsintensiva startups och scaleups där kapitalresan är avgörande för fortsatt utveckling. I rollen får du möjlighet att påverka bolagens väg mot investeringsbarhet, kapitalanskaffning och långsiktig tillväxt.
Om rollen Du blir en nyckelperson i uppbyggnaden av en ny, spetsig och selektiv inkubatorsfunktion för kunskapsintensiva bolag i Västmanland och Sörmland. Fokus ligger på bolag med hög potential. Kapitalresan är den styrande logiken – ditt uppdrag är att aktivt bidra till att utveckla bolagen och ta dem vidare mot investeringsbarhet, investerardialog och investering.
Rollen präglas av hög grad av självständighet och ett tydligt mandat att prioritera resurser och insatser där de skapar störst effekt för bolagens utveckling och värdeskapande. Du arbetar strategiskt och nära bolagen, med fokus på faktisk utveckling och mätbara resultat. Fokus ligger på att skapa förutsättningar för bolagens tillväxt snarare än att själv utföra operativa uppgifter i varje enskilt bolag.
Tjänsten ingår i ett gemensamt projekt mellan flera samverkansparter där MDU Holding AB ansvarar för genomförandet av inkubatorsfunktionen. Du är anställd av MDU Holding AB, arbetar i nära samverkan med projektägaren Almi Östra Mellansverige AB och rapporterar till VD för MDU Holding AB.
Ditt uppdrag Som affärsutvecklare ansvarar du för att utveckla och genomföra inkubatorsfunktionens verksamhet. Du kommer bland annat att:
leda och kvalitetssäkra affärsutvecklingsinsatser för kunskapsintensiva eller forskningsnära startups och scaleups
stödja bolag i deras resa mot investeringsbarhet genom affärsutveckling, marknadsvalidering och kapitalförberedelse
arbeta nära bolagen i investerardialoger och kapitalanskaffningsprocesser
utveckla och vidareutveckla inkubatorns arbetssätt och erbjudande för bolag med hög tillväxtpotential
säkerställa att rätt kompetens och resurser kopplas till bolagen utifrån deras utvecklingsfas och behov
samverka med projektägare och regionala aktörer i Västmanland och Sörmland
kommunicera inkubatorsfunktionens erbjudande i relevanta nätverk och sammanhang
ansvara för dokumentation, uppföljning och rapportering inom projektet
Vi söker dig som
har erfarenhet av att arbeta med utveckling av kunskapsintensiva, innovationsdrivna eller forskningsnära startups och scaleups
har god erfarenhet av investerardialoger, kapitalanskaffning eller arbete med investeringsberedskap
har god förståelse för hur bolag utvecklas från idé till marknad och kapital
trivs med att arbeta självständigt och att bygga upp strukturer, arbetssätt och verksamhet från grunden
har dokumenterad erfarenhet av att leda projekt eller verksamheter i samverkan mellan flera aktörer
Erfarenheter som stärker din profil Vi ser gärna att du också har erfarenhet från miljöer där innovation, investeringar och tillväxt står i fokus, exempelvis inkubatorer, acceleratorer, venture capital-verksamhet eller forskningsnära innovationsmiljöer. Erfarenhet från energi-, industri- eller tekniksektorn är också värdefull.
Personliga egenskaper Vi tror att du motiveras av att arbeta nära entreprenörer och bolag med hög tillväxtpotential. Du har förmåga att fatta välgrundade prioriteringsbeslut, skapa förtroende hos olika intressenter och fokusera resurser där de ger störst effekt. För rollen är det viktigt att du är kommunikativ, strukturerad och resultatorienterad.
Vi ser fram emot din ansökan med CV samt motivering varför du lockas av denna roll. Beskriv gärna exempel där du haft helhetsansvar för att bygga upp, utveckla och genomföra en funktion, ett erbjudande eller ett projekt i samverkan med flera aktörer.
Välkommen med din ansökan!
I detta uppdrag samarbetar vi med rekryteringsföretaget Skills Rekrytering. Ansök tjänsten via www.skillsrekrytering.se
Sista dagen för att söka tjänsten är den 17 juni. Vänta inte med din ansökan då intervjuer kommer ske löpande. Frågor om tjänsten besvaras gärna av Rekryteringskonsult Annika Frii på Skills Rekrytering, 070- 33 55 290. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare We are Skills Mälardalen AB
(org.nr 559129-5752)
Universitetsplan 1 (visa karta
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722 20 VÄSTERÅS Arbetsplats
MDU Holding Kontakt
Annika Frii annika@skillsrekrytering.se 070-3355290 Jobbnummer
9947479