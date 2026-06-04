Windowstekniker - Applikationstekniker
Syspartner Consulting AB / Supportteknikerjobb / Linköping Visa alla supportteknikerjobb i Linköping
2026-06-04
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I rollen som konsult på SysPartner erbjuds du konsultuppdrag där du ges du möjlighet till snabb utveckling och chans att höja din kompetens inom relevanta områden. Vi jobbar framförallt med längre uppdrag och våra kunder är oftast medelstora och stora bolag med spännande miljöer i teknisk framkant.
Som Windowstekniker ser vi gärna att du har kompetens inom:
Windows, GPO, Windows Installer
Virtualiseringstekniker
Applikationspaketering
Endpoint och applikationshantering för clouddatorer
Intune och molntjänster
Dokumentation
Vem är du?
Vi söker dig som, precis som vi, har ett stort tekniskt intresse och gillar att arbeta med den senaste tekniken och hänga med i branschens utveckling. I rollen som konsult är du vårt ansikte utåt vilket kräver ett gott kundbemötande och en professionell attityd. Vi söker en ödmjuk och ärlig person som visar intresse och nyfikenhet för uppgiften.
För att passa i rollen som Windowstekniker tror vi att du har arbetat minst fem år inom området.
Du kommunicerar dagligen både skriftligt och muntligt på svenska och engelska varför det är ett krav att du behärskar båda språken väl.
Befattningen kan komma att kräva att du genomgår och godkänns enligt vid var tids gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där krav finns på säkerhetsklassinplacering, kan i förekommande fall, medföras krav på visst medborgarskap.
Vilka är vi?
SysPartner är en helhetsleverantör inom IT med kompetens inom systemutveckling, IT-infrastruktur, drift, cybersäkerhet och projektledning. Vi hjälper våra kunder både med specialistkompetens och med större åtaganden där vi tar ansvar för hela eller delar av leveransen.
Bolaget grundades i Linköping 2005 och finns idag även i Stockholm, Västerås, Luleå och Göteborg.
SysPartner drivs av personer som själva är verksamma i bolaget. Det skapar närhet till beslut, ett långsiktigt perspektiv och en företagskultur där verksamheten får utvecklas utifrån det som fungerar i praktiken.
Låter det spännande?
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7850992-2035631". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SysPartner Consulting AB
(org.nr 556669-5044), https://karriar.syspartner.se
Teknikringen 10 (visa karta
)
583 30 LINKÖPING Jobbnummer
9947477