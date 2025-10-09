Platschef till Building Karlstad
Är du redo att ta nästa steg i karriären och leda byggprojekt som verkligen gör skillnad?
På NCC får du chansen att driva spännande projekt från start till mål - med stort ansvar, högt tempo och möjlighet att påverka på riktigt. Vi söker dig som brinner för ledarskap, gillar att hitta lösningar och vill vara en nyckelperson i ett engagerat team.
Om Avdelning Building Örebro/ Värmland
Avdelning Örebro/Värmland är en stark och etablerad aktör på marknaden, särskilt när det gäller stora och komplexa byggprojekt med höga säkerhetskrav. Just nu arbetar vi med flera projekt, bland annat Nobelbadet och Skebäck Vårdcentral.
Hos oss får du en varierad och utvecklande vardag. Inom vårt geografiska område driver vi en bred mix av projekt - från bostäder och kontor till industrilokaler, skolor, badhus, sjukhus och säkerhetsklassade byggnader för både privata och offentliga kunder.
Vi är lokala och har stort mandat i avdelningen, samtidigt som vi har en stor organisation i ryggen där vi drar nytta av hela NCC:s expertis. Det är en trygghet att veta att mycket samlad kompetens finns nära till hands.
Tjänsten som platschef
Som Platschef på NCC har du det övergripande ansvaret för att leda och driva byggprojekt från start till mål. Du ansvarar för projektets tidplan, kvalitet, arbetsmiljö, ekonomi och hållbarhet. Rollen innebär att du leder ett engagerat team, har personalansvar för yrkesmedarbetare och säkerställer en trygg och säker arbetsmiljö.
I rollen samordnar du det dagliga arbetet på byggarbetsplatsen och har nära dialog med kunder, underentreprenörer och kollegor - allt för att leverera projekt enligt våra högt ställda krav.
Din profil
Vi söker dig som har en gymnasieutbildning eller motsvarande och har erfarenhet av att leda byggprojekt och trivs i en ansvarstagande roll. Du har tidigare arbetat som platschef eller i en annan arbetsledande funktion inom byggbranschen, och har god förståelse för ekonomi, kostnadsstyrning och samverkan.
Du är kommunikativ, strukturerad och skapar trygghet även i komplexa projekt.
Det är meriterande om du har kunskap inom arbetsmiljö grund (BAM), BAS U, Entreprenadjuridik, Miljölagstiftning
NCC erbjuder
NCC vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs, utvecklas och mår bra så därför erbjuder vi dig ett stort utbud av personalförmåner och interna utbildningar. NCC har kollektivavtal för alla medarbetare vilket ger dig en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning. Vi erbjuder även försäkringar, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag, förskottssemester samt lunchförmån. Ytterligare erbjudanden och rabatter hittar du via vår förmånsportal Benifex.
Ytterligare information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Karlstad med resor inom regionen. En bakgrundskontroll utförs i enlighet med NCC:s säkerhetskultur.
Avdelningen arbetar med säkerhetsklassade projekt.
Kontakt och ansökan
Vill du veta mer om tjänsten vänligen kontakta Projektchef Sandra Björn 076 125 13 39 frågor kring rekryteringsprocessen besvaras av HR Specialist Rekrytering Lana Haddad 072 236 09 63.
Urval och tillsättning sker löpande så skicka in din ansökan så snart du kan, dock senast 8 november 2025.
Bygg med oss och få branschens bästa kollegor
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder. Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad.
