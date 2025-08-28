Platschef Stockholm
Platschef affärsområde bygg
Sh Bygg, Sten och Anläggning är ett av Sveriges äldsta familjeägda entreprenadbolag - med över 100 års erfarenhet av att leverera kvalitativa bygg- och anläggningsprojekt. Vi har byggt vår verksamhet på långsiktiga relationer, gedigen yrkeskunskap och ett hållbart affärstänkande. Nu befinner vi oss i en expansiv fas där vi förstärker vår organisation med ytterligare platschefer som vill vara med och forma vår fortsatta utveckling. Som platschef har du ansvar för projektens genomförande - från start till överlämning - och säkerställer att uppställda mål inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och ekonomi uppnås.
Övergripande ansvarsuppgifter:
Planera, leda och följa upp byggprojekt i alla skeden Ansvara för resultat, tidplaner och ekonomi Coacha och motivera teamet samt skapa en trygg och trivsam arbetsmiljö Aktivt arbeta med kostnadsstyrning, kundnöjdhet och regelverk Delta i projekterings-, planerings- och byggmöten
Du arbetar i nära samarbete med engagerade och kompetenta kollegor i en miljö där samarbete, utveckling och yrkesstolthet står i centrum.
Vem är du? Som person är du relationsbyggande, affärsmässig och resultatdriven. Du har en god kommunikativ förmåga samt ett närvarande och tydligt ledarskap. Det är viktigt att du har ett stort engagemang för affärer och ett driv som gör att du når dina mål. Då det dagliga arbetet innebär kontakt med olika aktörer förutsätter vi att du är en person som har lätt för att skapa förtroende och trivs med att bygga långsiktiga relationer med kunder, underentreprenörer och beställare. I rollen som platschef är det ett krav att du har god ekonomisk kunskap, kunskap i entreprenadjuridik och tekniskt yrkeskunnande.
Vi vill även att du uppfyller nedanstående krav:
Dokumenterad erfarenhet gällande styrning av byggproduktion Är van att fatta beslut och driva projekt framåt mot uppsatta mål Har förmåga att motivera, coacha och utveckla medarbetare Kommunicerar tydligt och effektivt på svenska i både tal och skrift Innehar B-körkort och är flexibel i din geografiska rörlighet
Tjänsten passar dig som har mångårig erfarenhet (minimum 5 år) som platschef i byggbranschen och känner dig trygg i din yrkesroll.
Vi erbjuder Vi erbjuder dig en omväxlande och utvecklande tjänst där du får ta mycket eget ansvar. Som en del av vårt team omfattas du av kollektivavtal, försäkringar och personalförmåner.
Om anställningen Tillsvidareanställning vilken inleds med 6 månaders provanställning. Vi tillämpar löpande urval och ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Sista ansökningsdag är 28/9.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Peter Furness på peter.furness@shbygg.se
eller tel +46739947430
Om oss Vi bygger framtid. I snart 100 år har vi satsat på långsiktigt och ansvarsfullt byggande. Som ett av Sveriges absolut äldsta familjeägda entreprenadföretag är vi på Sh bygg, sten och anläggning stolta och tacksamma över förtroendet att få vara med och bygga din framtid.
För mer information välkomnar vi dig till https://www.shbygg.se/
Välkommen till Sh bygg, sten och anläggning - Tillsammans bygger vi morgondagens samhälle Ersättning
