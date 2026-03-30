Platschef infrastruktur åt växande kund!
Bustos Konsulttjänster AB / Byggjobb / Borlänge Visa alla byggjobb i Borlänge
2026-03-30
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bustos Konsulttjänster AB i Borlänge
, Mora
, Gävle
, Västerås
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-30Företaget
Kund är ett växande infrastrukturbolag som bygger och utvecklar vägar, järnvägar och samhällsviktiga anläggningar över hela landet. Som en del av en nordisk koncern kombineras lokal närvaro med stark specialistkompetens.
Hos Kunden får medarbetare arbeta i tekniskt avancerade projekt med stort eget ansvar, korta beslutsvägar och engagerade kollegor. Verksamheten präglas av en entreprenöriell kultur där utveckling står i fokus - samtidigt som arbetet bidrar till att skapa lösningar som gör skillnad i samhället varje dag.
Vem är du?
För att trivas i tjänsten har du flera års erfarenhet av att driva infrastrukturprojekt i rollen som platschef. Du har en god förståelse för produktionens alla delar och är van att ta ett helhetsansvar.
I rollen ansvarar du för den dagliga planeringen och produktionen, samt för projektens ekonomiska uppföljning. Du har även en central roll i kontakten med både kunder och medarbetare, där ett professionellt och förtroendeingivande bemötande är en självklarhet.
Som person är du en trygg och engagerande ledare som motiverar och skapar delaktighet i teamet. Du arbetar strukturerat och systematiskt, samtidigt som du är flexibel och har förmågan att anpassa dig när förutsättningarna förändras.
Vi söker dig som:
Besitter minst fem års dokumenterad erfarenhet av rollen inom infrastruktur
Betong klass 1
Relevant utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Kommunicerar tydligt och väl på svenska samt engelska, både i tal och skrift
Körkort B
Erfarenhet av broprojekt är meriterande men inte ett krav
Vi erbjuder dig:
En trygg anställning där du har en engagerad konsultchef, utvecklingssamtal och friskvårdbidrag mm. Vi satsar även mycket på vår personal och ordnar gemensamma aktiviteter så som frukostar, julmiddagar och konferenser.
Om Bustos Konsulttjänster AB:
Bustos Konsulttjänster AB är ett konsult- och rekryteringsbolag inom bygg, anläggning och infrastruktur. Målet är att ha långsiktiga samarbeten med nöjda och återkommande kunder. För att kunna göra detta på bästa möjliga sätt är vår affärsidé baserad kärnvärdena ÄKTA (Ärlighet, Kompetens, Tillsammans, Anpassningsbar) och dessutom värderar vi kvalité väldigt högt. Detta har lett till att vi är ett snabbt växande företag. Vi får hela tiden in nya förfrågningar inför olika typer av uppdrag inom spännande projekt. För att kunna möjliggöra vår fortsatta tillväxt och strävan efter att bli bättre, söker vi nu dig som vill vara en del av en prestigelös och familjär arbetskultur.
Ansökan Intervjuer och urval sker löpande - så vänta inte med att skicka in din ansökan! För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7482886-1920156". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bustos Konsulttjänster AB
(org.nr 559090-8330), https://bustoskonsulttjanster-1746019372.teamtailor.com
Dalarna (visa karta
)
796 99 ÄLVDALEN Jobbnummer
9827029