Platschef
Peab Östergötland behöver förstärka sin organisation på entreprenadsidan med en erfaren Platschef. .
Rollen som platschef
Att arbeta som platschef hos oss innebär spännande arbetsdagar med fokus på samordning, styrning och arbetsmiljöfrågor. I dina arbetsuppgifter ingår att planera och leda produktionen från projektets start till slutbesiktning samt ansvara för personal, ekonomi, kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Utöver det kommer du att ansvara för budget, tidplan, logistik och resurser för dina projekt, göra kontinuerliga uppföljningar för att säkerställa effektivitet och leverans, ansvara för daglig planering och produktion, ekonomisk uppföljning samt kund- och medarbetarkontakter. Till hjälp i ditt arbete har du, utöver närmaste chef, projektchef och arbetsledare, stödfunktioner såsom kalkyl, KMA, inköp och HR.
Vi söker dig som har en byggteknisk bakgrund med flera års erfarenhet av att arbeta i ledande position där ansvar för personal och ekonomi ingått. Vidare har du goda kunskaper i svenska språket, såväl muntligt som skriftligt samt god datavana.
Vem är du?
Du är en person som bidrar till en trivsam arbetsmiljö för alla. Du driver resultat och uppfyller mål med gott affärssinne. Vi tror vidare att du som uppskattar möjligheten att få använda olika typer av kunskaper kommer att trivas extra bra som platschef hos oss. Du tar ansvar för tilldelade arbetsuppgifter. Arbetet kräver vidare att du är en person som drar nytta av tidigare data, analys och erfarenhetsåterföring i ditt arbete. Du drivs och motiveras av att få ta stort ansvar och att nå resultat tillsammans med ditt team.
Vill du veta mer?
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Jonas Suomela, Arbetschef, 073-337 53 90
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Ersättning
