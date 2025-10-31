Platschef
Jobway AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2025-10-31
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobway AB i Stockholm
, Sundbyberg
, Järfälla
, Sollentuna
, Tyresö
eller i hela Sverige
Är du en erfaren platschef som vill ta nästa steg i karriären? Trivs du i en roll där du får kombinera ansvar, ledarskap och byggteknisk kompetens i en växande organisation? Då kan rollen som platschef hos Molöf Bygg vara något för dig! - Läs mer och ansök redan idag!
Platschef, Stockholm
Som platschef på Molöf Bygg har du det övergripande ansvaret för projektens ekonomi, planering och genomförande. Du är en central länk mellan beställare, arbetsledare och övrig personal, och ser till att alla delar i projektet samverkar för att nå gemensamma mål.
Du driver projekten framåt med fokus på kvalitet, tid och budget, och säkerställer att arbetet utförs enligt gällande rutiner och lagkrav. Hos oss arbetar du främst med kontorsanpassningar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Ansvar för projektens ekonomi, planering och måluppfyllelse
• Framtagande och uppföljning av tidplaner
• Löpande kontakt och samarbete med beställare och underentreprenörer
• Personalansvar för arbetsledare och övrig personal på plats
• Säkerställa att projektet drivs effektivt och i enlighet med kvalitets- och säkerhetskrav
För att lyckas i denna roll ser vi att du:
• Dokumenterad erfarenhet som platschef inom byggbranschen
• Gedigen byggteknisk kompetens och helhetsförståelse för byggprocessen
• Giltig BAS-U och BAS-P
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• B-körkort
Molöf erbjuder dig:
• En stabil och växande arbetsgivare
• Stort eget ansvar och möjlighet att påverka
• Familjär företagskultur med stöttande och engagerande kollegor
Om Molöf
Molöf Bygg AB, startat 2013, är experter på ROT och infrastruktur i Mälardalen med säte i Stockholm. Med ett team på 45 anställda, inkluderar vårt arbete allt från kontorsanpassningar till komplexa installationsentreprenader. Vi är stolta över våra flertalet ramavtal med ledande fastighetsägare med kommersiella fastigheter. Läs mer på molofbygg.se
Intresserad av att veta mer?
I denna rekrytering samarbetar Molöf Bygg med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras celina.sundberg@jobway.se
. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518), https://jobway.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9584183