Platschef
Är du en erfaren och engagerad platschef som vill vara en nyckelperson i vårt team? Vill du jobba i ett familjeägt företag med stark sammanhållning? Då kan rollen som platschef vara något för dig, ansök idag!
I rollen som platschef har du det övergripande ansvaret för projektets produktion och ser till att arbetet fortskrider enligt uppsatta mål för tid, kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö.
Du driver projektet från start till färdigställande och fungerar som den sammanhållande länken mellan beställare, projektledning och produktion. Vår verksamhet omfattar nyproduktion av bostäder, byggservice, hotellprojekt, lokalanpassningar samt ROT-projekt. I Stockholm med omnejd
För att lyckas i rollen har du:
Har byggteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Har flerårig dokumenterad erfarenhet som Platschef
Är certifierad BAS-U och BAS-P
Har goda kunskaper inom byggproduktion, arbetsmiljö och entreprenadjuridik
Svenska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av projektering eller projekteringsledning
Kunskap inom ekonomisk uppföljning och digitala byggverktyg
Erfarenhet av programmet NEXT
TB Tyresöbyggarna erbjuder dig:
Ett familjeägt företag med stark sammanhållning
Arbeta med spännande och unika projekt
Tjänstebil
Kickoffer, julevent, resor och egna aktiviteter inom PC-gruppen
Individuellt bonussystem
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar TB Tyresöbyggarna med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare Anton Holm på anton.holm@jobway.se
. Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om TB Tyresöbyggarna:
Tyresöbyggarna startades 2012 av bröderna Jean-Pierre och Robin Thudin tillsammans med David Edgren. Sedan dess har företaget utvecklats och vuxit, med en tydlig ambition att förena framtidstänkande med gedigen erfarenhet. Som familjeföretag präglas verksamheten av ett personligt engagemang där kundrelationen stå Ersättning
