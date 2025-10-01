Platschef

Sportbaren På Stortorget AB / Servitörsjobb / Karlskrona
2025-10-01


PLATSCHEF SÖKES TILL STARS AND STRIPES KARLSKRONA
Är du en naturlig ledare med passion för service, mat och människor? Vill du driva en av Karlskronas mest sociala restauranger? Då är det dig vi söker!
Stars and Stripes är en energifylld restaurang där amerikansk mat möter spel, musik och gemenskap. Vi erbjuder våra gäster en helhetsupplevelse med shuffleboard, karaoke, quizkvällar och sport på storbild - allt i en avslappnad miljö med god mat och dryck.
Som platschef är du ansvarig för att leda den dagliga verksamheten och säkerställa att både gäster och medarbetare trivs.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sportbaren På Stortorget AB (org.nr 556702-0879), https://starsnstripes.se/

Arbetsplats
Stars And Stripes

Kontakt
Johan Holgersson
johan.holgersson@starsnstripes.se

Jobbnummer
9534905

