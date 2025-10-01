PLATSCHEF SÖKES TILL STARS AND STRIPES KARLSKRONA Är du en naturlig ledare med passion för service, mat och människor? Vill du driva en av Karlskronas mest sociala restauranger? Då är det dig vi söker! Stars and Stripes är en energifylld restaurang där amerikansk mat möter spel, musik och gemenskap. Vi erbjuder våra gäster en helhetsupplevelse med shuffleboard, karaoke, quizkvällar och sport på storbild - allt i en avslappnad miljö med god mat och dryck. Som platschef är du ansvarig för att leda den dagliga verksamheten och säkerställa att både gäster och medarbetare trivs.