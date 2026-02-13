Platschef - Kalmar
2026-02-13
Vi söker en Platschef till Kalmar
Vi växer och söker nu en Platschef som vill ta helhetsansvar för vår verksamhet i Kalmar och driva den framåt med tydligt ledarskap och affärsfokus.Publiceringsdatum2026-02-13Om företaget
A.R.C Fastighetspartner är ett växande företag inom fastighetsbranschen, grundat 2020 i Växjö av fem entreprenörer med en gemensam vision - att skapa hållbara och lönsamma lösningar för fastighetsägare i hela Sverige. Idag är vi över 115 medarbetare på 15 kontor runt om i landet. Vi arbetar med alla delar av fastighetsförvaltning och drift - alltid med fokus på kvalitet, ansvar och arbetsglädje.
Om rollen
Som Platschef har du det övergripande ansvaret för verksamhet, personal och leveranser gentemot våra kunder på orten. Du säkerställer att uppdrag genomförs enligt avtal, att kvaliteten håller hög nivå och att verksamheten når sina ekonomiska mål.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Ansvara för att verksamhet, personal och kundleveranser upprätthålls enligt överenskommelser
Delta i budgetarbete samt upprätta budget och verksamhetsplan för region Kalmar
Ansvara för ekonomisk uppföljning och avvikelsehantering mot budget
Säkerställa att projekt håller rätt kvalitetsnivå samt att kostnads- och tidsramar följs
Aktivt delta i ledningsgruppsarbete
Ansvara för miljö- och kvalitetssäkring enligt gällande riktlinjer och miljödiplomering
Granska leverantörsfakturor och hantera övriga ekonomiska frågor kopplade till verksamheten
Vi söker dig som
Är en praktisk och operativ platschef som trivs nära verksamheten
Får saker att hända och driver arbetet framåt
Arbetar med aktiv planering i den dagliga verksamheten
Har erfarenhet av personalansvar och ekonomiskt ansvar
Är strukturerad, lösningsorienterad och affärsmässig
Erfarenhet från servicebranschen är meriterande.
Vi erbjuder
En nyckelroll i ett växande företag
Stort ansvar och möjlighet att påverka verksamhetens utveckling
En roll med både operativ närvaro och strategiskt ansvar
Tjänsten är en heltidsanställning med placering i Kalmar. Rekrytering sker löpande.
Vill du vara med och utveckla ARC Fastighetspartner i Kalmar?
Skicka in din ansökan redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Detta är ett heltidsjobb.

A.R.C Fastighetspartner AB
(org.nr 559268-0739), https://arcfast.se/
Verkstadsgatan 40 (visa karta
)
392 39 KALMAR Arbetsplats
A R C Fastighetspartner AB Jobbnummer
9741278