Platsätare

Melius-Bygg / Murarjobb / Malmö
2025-09-16


Vi på Melius Bygg söker hantverkare & plattsättare!

Melius Bygg är ett växande byggföretag som arbetar med renoveringar, nybyggnation och specialprojekt. Vi satsar på kvalitet, trygghet och nöjda kunder - och nu vill vi utöka vårt team.

Vi söker:

Plattsättare (erfarenhet av badrum, kök, golv & väggar, fuktspärr enligt branschregler)
Vi erbjuder:
Trygga anställningsvillkor
Varierande projekt i [ange område/stad]
Möjlighet att växa med företaget
En arbetsplats där vi hjälper och stöttar varandra

Vi söker dig som:

Har yrkeserfarenhet inom bygg eller plattsättning
Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
Kan arbeta självständigt men också i team
Ansök genom att skicka CV eller kort beskrivning av dig själv till:

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Mail
E-post: meliusbygg@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Melius-Bygg

Jobbnummer
9510017

