Platsätare

Vi på Melius Bygg söker hantverkare & plattsättare!
Melius Bygg är ett växande byggföretag som arbetar med renoveringar, nybyggnation och specialprojekt. Vi satsar på kvalitet, trygghet och nöjda kunder - och nu vill vi utöka vårt team.
Vi söker:
Plattsättare (erfarenhet av badrum, kök, golv & väggar, fuktspärr enligt branschregler)
Vi erbjuder:
Trygga anställningsvillkor
Varierande projekt i [ange område/stad]
Möjlighet att växa med företaget
En arbetsplats där vi hjälper och stöttar varandra
Vi söker dig som:
Har yrkeserfarenhet inom bygg eller plattsättning
Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
Kan arbeta självständigt men också i team
Ansök genom att skicka CV eller kort beskrivning av dig själv till: Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Mail
E-post: meliusbygg@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Melius-Bygg Jobbnummer
9510017