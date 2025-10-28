Platform Test Manager
Saab AB / Maskiningenjörsjobb / Jönköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Jönköping
2025-10-28
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Jönköping
, Haninge
, Vetlanda
, Skövde
, Borås
eller i hela Sverige
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Som Platform Test Manager kommer du att ha huvudansvaret för planering och genomförande av testerna inom en eller flera produktplattformar. Du har även ansvaret för valet av metoder och verktyg som skapar en effektiv testverksamhet. I detta ligger utformningen av en strategi för användning av automatiserade tester.
I rollen kommer du att delta i de inledande faserna av projekt för att ge ett testperspektiv på krav och designlösningar. Du kommer arbeta med framtagning av planer och uppföljning av testresultat men även arbeta hands-on med test. En viktig del i rollen är också att delta vid felsökning för att identifiera orsakerna till avvikelser och felaktiga utfall.Publiceringsdatum2025-10-28Profil
Vi söker dig som tar ansvar för dina uppgifter och levererar med kvalitet i allt du gör. Du är öppen för nya idéer och vågar utmana invanda tankesätt, samtidigt som du respekterar fattade beslut och etablerade processer. Med ett strukturerat och analytiskt arbetssätt planerar du ditt arbete effektivt och hittar kreativa lösningar när utmaningar uppstår. Du har en stark teknisk kompetens och tydliga ledaregenskaper som gör att du kan motivera andra till att arbeta mot gemensamma mål.
För att lyckas i rollen har du:
* Högskole-eller civilingenjörsexamen inom ett relevant område
* Brett tekniskt kunnande, gärna med spets inom elektronik eller mjukvara
* Minst 3 års erfarenhet inom test och testledning
* Goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift
Det är även meriterande om du har certifiering inom test, exempelvis ISTQB eller TMAP.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_37550". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9577496