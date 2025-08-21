Plåtarbetare
Ikett Personalpartner AB / Tunnplåtslagarjobb / Kalmar Visa alla tunnplåtslagarjobb i Kalmar
2025-08-21
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Kalmar
, Nybro
, Torsås
, Mönsterås
, Emmaboda
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-21Om tjänsten
Vi söker nu en skicklig plåtarbetare med erfarenhet av svetsning och finputs av plåtdetaljer till en av våra kunder i Kalmar.
I rollen som plåtarbetare kommer du att arbeta med svetsning och bearbetning av plåtdetaljer, främst med MIG- och TIG-svets. Arbetet innebär även ett stort fokus på noggrant finputsarbete, där du slipar, putsar, polerar och riktar metall för att uppnå en hög ytfinish. Du kommer att läsa och tolka ritningar samt arbetsinstruktioner och ansvara för att arbetet utförs enligt givna specifikationer och kvalitetskrav.
Arbetet sker både självständigt och i nära samarbete med kollegor i produktionen, där du bidrar till ett effektivt och smidigt arbetsflöde. Du ansvarar också för enklare underhåll och daglig tillsyn av de maskiner och verktyg du använder i ditt dagliga arbete.
Start: Omgående
Arbetstider: DagtidProfil
Krav/önskemål:
• Erfarenhet av plåtarbete, exempelvis putsning, slipning, polering eller riktning
• Goda kunskaper i svetsning, gärna MIG och TIG
• Vana vid att läsa ritningar och arbeta efter instruktioner
• Erfarenhet av detaljfinputs och hantverksarbete
• Erfarenhet från plåtbearbetning eller liknande industriell verksamhet
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as
Notera att vi med anledning av GDPR inte tar emot ansökningar via mail. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20042". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Camilla Eriksson camilla.eriksson@ikett.com Jobbnummer
9470143