Plåt- och takläggare

Amee M. Plåt & Tak AB / Tunnplåtslagarjobb / Åstorp
2026-01-27


Erfaren plåt- och takläggare
Vi söker nu en erfaren plåt- och takläggare som vill bli en del av vårt team. Är du självgående, noggrann och trivs med varierande arbetsdagar ute på fältet? Då kan det här vara jobbet för dig.

Publiceringsdatum
2026-01-27

Om tjänsten
Arbetet består av takläggning och plåtarbeten på både nyproduktion och renoveringsprojekt. Uppdragen varierar och ställer krav på yrkesskicklighet, ansvarstagande och god samarbetsförmåga.
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet som plåt- och/eller takläggare
Är van att arbeta självständigt
Har B-körkort (krav)
Är noggrann, pålitlig och lösningsorienterad
Har god arbetsmoral och yrkesstolthet

Meriterande
Yrkesbevis
Liftkort, fallskyddsutbildning eller heta arbeten

Vi erbjuder
Trygg anställning i ett stabilt företag
Bra arbetsvillkor och marknadsmässig lön
Trevliga kollegor och bra arbetsmiljö
Varierande projekt och utvecklingsmöjligheter

Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Skicka CV och kort presentation till amee.m1981@hotmail.com
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: amee.m1981@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Amee M. Plåt & Tak AB (org.nr 559484-3590)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Amee M Plåt & Tak AB

Jobbnummer
9708277

