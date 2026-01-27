Plåt- och takläggare
2026-01-27
, Bjuv
, Klippan
, Ängelholm
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Erfaren plåt- och takläggare
Vi söker nu en erfaren plåt- och takläggare som vill bli en del av vårt team. Är du självgående, noggrann och trivs med varierande arbetsdagar ute på fältet? Då kan det här vara jobbet för dig.Publiceringsdatum2026-01-27Om tjänsten
Arbetet består av takläggning och plåtarbeten på både nyproduktion och renoveringsprojekt. Uppdragen varierar och ställer krav på yrkesskicklighet, ansvarstagande och god samarbetsförmåga.
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet som plåt- och/eller takläggare
Är van att arbeta självständigt
Har B-körkort (krav)
Är noggrann, pålitlig och lösningsorienterad
Har god arbetsmoral och yrkesstolthet
Meriterande
Yrkesbevis
Liftkort, fallskyddsutbildning eller heta arbeten
Vi erbjuder
Trygg anställning i ett stabilt företag
Bra arbetsvillkor och marknadsmässig lön
Trevliga kollegor och bra arbetsmiljö
Varierande projekt och utvecklingsmöjligheter
Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Skicka CV och kort presentation till amee.m1981@hotmail.com
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: amee.m1981@hotmail.com
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
