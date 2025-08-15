Plant Manager/Fabrikschef i Stenungsund
Linde Gas AB
Plant Manager - Stenungsund ASU
Stenungsund, Sverige
Din nya roll
• Som Plant Manager tar du helhetsansvaret för att driva våra fabriker i Stenungsund och Lysekil på ett optimalt sätt. Med säkerhet, kostnadseffektivitet, kapacitet, kvalitet och tillförlitlighet som dina ledord säkerställer du en stabil och framgångsrik verksamhet
• Du arbetar med att ständigt utveckla både anläggningen och dina medarbetare genom ett strukturerat förbättringsarbete och skapar hållbara arbetsprocesser för långsiktig effektivitet
• Du ansvarar för planering och genomförande av underhålls- och revisionsstopp och följer upp verksamheten genom att arbeta med nyckeltal för att nå uppsatta mål
• Du ansvarar för att anläggningarnas leverans sker med hög kvalitet och enligt våra kunders förväntningar och avtal
• Rollen innebär fullt ansvar för personal-, ekonomi- och arbetsmiljöfrågor där du säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med rådande lagstiftning, tillstånd och avtal
• Som Plant Manager fungerar du som en viktig kontaktyta mellan interna och externa samarbetspartners, där god kommunikation och samverkan är nyckeln till framgång
Vem är du?
• Vi söker dig som har en kombination av teknisk kompetens och ledarskapsförmåga för att driva verksamheten framåt
• Du har en relevant utbildning eller dokumenterad erfarenhet från en teknisk roll, gärna inom vår bransch eller en liknande industri
• Du har erfarenhet av att leda och utveckla personal, skapa starka team och framgångsrikt driva förändringsarbete.
• Du är lösningsinriktad och har förmågan att fatta välgrundade beslut även i en vardag där snabba förändringar är vanligt förekommande
• Din kommunikativa förmåga gör att du samarbetar obehindrat med olika funktioner och aktörer, samtidigt som du skapar synergieffekter både internt och externt
• Du har tekniska färdigheter, goda kunskaper i Office-paketet och en förmåga att snabbt sätta dig in i nya system
• Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift och har ett giltigt körkort (B)
Det här är vi!
Hos Bulk & Onsite på Linde Gas kommer du att vara omgiven av kunniga människor som älskar det de gör. Vi driver produktionsanläggningar över hela Sverige och förser våra kunder med luftgaser och vätgas som behövs för tillverkning av de flesta produkter i vårt samhälle. Vi är stolta över våra medarbetare och arbetar hårt för att tillhandahålla en berikande och trevlig arbetsplats. Vi har en tydlig vision: att vara platsen dit en mångsidig blandning av engagerade människor vill komma, stanna och utvecklas.
Våra värderingar - säkerhet, integritet, ansvar, inkludering och gemenskap är kärnan i allt vi gör. Som Site Manager i Stenungsund kommer du att ansvara för att dessa värderingar genomsyrar vår verksamhet på plats, så att vi formar en miljö som sätter säkerheten främst, där människor gör saker på rätt sätt, nya idéer uppmuntras och där alla kan vara sig själva.
Vad vi erbjuder dig!
Vi erbjuder en utmanande, utvecklande och bred roll med ett lokalt helhetsansvar och goda utvecklingsmöjligheter. En karriär inom Linde ger dig obegränsade möjligheter att uppnå din potential, samtidigt som du gör en positiv inverkan i världen. Be Linde. Be Limitless.
Vi arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald; vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.
Låter det intressant? Ansök idag, intervjuer sker löpande!
Anställningen är direkt hos Linde Gas AB. Rekryteringen sker i samarbete med Adecco, Senior Rekryteringskonsult Stefan Wangdell, 076-1384817 stefan.wangdell@adecco.se
ansök med handlingar i PDF-format via http://www.adecco.se
Sista ansökningsdag är: 14 september 2025, tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.ö
Har du några frågor om tjänsten? Kontakta:
Linde Gas AB
Production Manager South
Patrik Johansson, +46 73 59 18 309 patrik.johansson@linde.com Ersättning
