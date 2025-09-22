Planarkitekter
2025-09-22
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
Uddevalla - en plats för hela livet
Välkommen att bli en del av vår växande kommun - och att tillsammans med oss arbeta för att ge våra kommuninvånare ännu bättre service.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som ger dig stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vårt mål är att alla ska kunna trivas och växa - under ett helt yrkesliv. Vi vill också utvecklas som arbetsgivare och arbetar aktivt för att på bästa sätt ta till vara på din kunskap och ditt engagemang. Vi uppskattar och uppmuntrar till medskapande från alla.
Uddevalla kommun är en vacker plats vid havet i hjärtat av Bohuslän. Vi tror på ett öppet och positivt samspel mellan kommun, utbildning, näringsliv och kultur.
Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss!
Om jobbet
På planenheten arbetar vi med fysisk planering och arbetar med att ta fram planprogram, detaljplaner och andra typer av stadsutvecklingsprojekt för att skapa förutsättningarna för kommunens ambitioner gällande samhällsbyggandet.
Från planeringsstadiet är enheten ansvarig för kommunala exploateringsområden och att kommunens mark används på ett ändamålsenligt sätt till genomförandestadiet hela vägen till försäljning av byggbar mark.
Genom fysisk planering av mark inom kommunen ansvarar vi för att, på ett hållbart sätt, planera för kommunens bebyggelse, infrastruktur och offentliga rum. Planeringen görs utifrån strategiska styrdokument, lagar, föreskrifter och kommunal målsättning i olika sakfrågor som avvägs, bedöms och sammanställs i detaljplaner. Publiceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
Detaljplanering som både ansvarig och biträdande planarkitekt då vi jobbar teambaserat. Upprättar tjänsteskrivelser och föredrar ärenden för kommunens politiker. Verksamhetsutveckling med fokus inom digitalisering. Du kommer också att arbeta med översiktsplanering så som strategiskt utredningsarbete, framtagande av planeringsunderlag, svara på remisser, tematiska tillägg till översiktsplan och i nuläget delansvarig i framtagande av ny översiktsplan. I tjänsten ingår även att medverka i berörda nätverk och arbetsgrupper.
Uddevalla kommun har många spännande och utmanande samhällsutvecklingsprojekt på gång och just nu söker vi dig som har ett stort intresse av att driva och leda projektbaserade detaljplaneuppdrag. Tillsammans med arbetsgrupp från varierade kompetensområden inom kommunen leder och följer du processer utifrån ett helhetsperspektiv, från planeringsstadiet till genomförande- och hela vägen till förvaltningsstadiet. Här får du möjligheten att bidra med förändring och utveckling inom stadsplanering i ett gott team av engagerade och kreativa kollegor. Vi ger dig förutsättningarna att utvecklas i din roll inom samhällsplanering.
Vem söker vi?
Vi söker dig som tar initiativ och ser möjligheter till förändringar. Du är lyhörd och kommunikativ och gillar att arbeta med människor, i såväl mindre som större grupper. Du är kreativ och hittar gärna nya angreppsätt för att hitta lösningar i olika frågor samt uppskattar att arbeta utifrån ett strukturerat arbetssätt för att uppnå mål. Kvalifikationer
- Minst 3 års högskoleexamen inom fysisk planering, samhällsbyggnad, arkitektur eller har annan kompetens som arbetsgivaren finner likvärdig.
- Juridisk kompetens inom Plan- och bygglagen samt Miljöbalken.
- God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
- Körkort B.
Det är meriterande att du har några års erfarenhet av att jobba med detaljplanering och ett intresse för verksamhetsutveckling inom det digitala utvecklingsarbetet. Vi ser gärna att du har lokalkännedom utifrån kommunens geografiska läge samt att du har arbetslivserfarenhet från politiskt styrda organisationer.
Vi lägger stor vikt vid dina tidigare erfarenheter och personlig lämplighet. Övrig information
Under förutsättning att inga förändringar sker, är det två tjänster som ska tillsättas. Vi kommer att arbeta med intervjuer löpande under annonstiden.
Provanställning 6 månader kan komma att tillämpas.
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.
När du söker ett jobb hos oss sparas din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingar och information om vem som sökt en tjänst kan begäras ut av den som vill.
Om du har skyddad identitet ska du inte göra din ansökan digitalt utan kontakta den som står som kontaktperson i annonsen.
För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/439". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uddevalla kommun
(org.nr 212000-1397) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Planenheten Kontakt
Christoffer Vikström 0522-696332
9518991