Planarkitekt till Detaljplanering
2025-10-08
Publiceringsdatum2025-10-08
Umeå kommuns avdelning för Detaljplanering söker nu en driven och engagerad planarkitekt.
Umeå växer, vill du växa med oss?
Vi erbjuder dig en spännande och varierande roll där du får chansen att påverka och planera framtidens Umeå. Hos oss blir du en del av ett kompetent och dynamiskt team bestående av cirka 30 medarbetare. Du kommer arbeta i en stimulerande arbetsmiljö med engagerade kollegor och goda utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du möjlighet att bidra till en hållbar framtid och spela en nyckelroll i Umeås utveckling.
Med strax över 130 000 invånare är Umeå en av Europas snabbast växande städer och många fastighetsägare vill investera i vår kommun, den snabba tillväxten medför ständig utveckling av Umeå stad, kommunens övriga tätorter och landsbygd. Avdelningen Detaljplanerings huvuduppgift är att ansvara för den fysiska planeringen genom framtagande av detaljplaner, stadsdelsöversyner och områdesbestämmelser som möjliggör tillväxten. Vårt mål är att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle med goda livsmiljöer. Läs mer om några av våra spännande och utmanande projekt:
Innanför ringleden
Norra Ön
Umeå Eco-Industrial Park
Detaljplaner och områdesbestämmelser
Vill du vara med och forma framtidens Umeå genom nya spännande projekt? Då har vi den perfekta tjänsten för dig!Dina arbetsuppgifter
Som planarkitekt har du ansvar för egna planuppdrag och projekt. Du projektleder planer och planprogram genom hela planprocessen, från vision till planförslag. Arbetet innebär att du genom samverkan med både interna och externa samarbetspartners tar fram skisser, utredningar och planhandlingar.
Du håller samråd med såväl sakägare som allmänhet samt ger råd och upplysningar om planfrågor till näringsliv, byggaktörer, andra kommunala sektorer, kommuninvånare samt föredrar ärenden för politiker i Byggnadsnämnden. De program du främst kommer att arbeta i som planarkitekt är Focus Detaljplan, PlanDirekt, Adobepaketet och Officepaketet.
Om dig
Vi söker dig som har:
Kunskap om planhandläggning inom stadsplanering
Du har akademisk examen inom fysisk planering, samhälls-/stadsplanering, arkitekt eller annan relevant högskoleutbildning, alternativt en arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig.
Kunskap om relevant lagstiftning (företrädesvis plan- och bygglagen och miljöbalken) samt förordningar, föreskrifter och allmänna råd inom planering.
Det är meriterande om du har:
Flerårig erfarenhet av planhandläggning inom stadsplanering
Erfarenhet att projektleda stadsbyggnadsprojekt
Erfarenhet av strategiska frågor inom stadsplanering till exempel med områdesplanering eller detaljplaneprogram
Goda kunskaper om relevanta program och arbetsverktyg.
Lokalkunskap om kommunen och dess planeringsförutsättningar
Vi söker dig som kan driva arbetet med detaljplaner, detaljplaneprogram etc. med god framdrift. Detta förutsätter att du är självständig, har en god analytisk förmåga och kan sammanväga olika perspektiv för att fatta egna beslut.
En viktig del av ditt arbete är att samverka med både interna och externa samarbetspartners inom planeringsfrågor. Därför ser vi att du är lyhörd, serviceinriktad, förtroendeingivande och har en god samarbetsförmåga och kommunikativ förmåga samt att du har lätt för att uttrycka dig i både tal och skrift på svenska.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Ett spännande och betydelsefullt uppdrag i en av Sveriges mest expansiva och dynamiska städer. En möjlighet att vara med och forma framtiden för Umeå och dess invånare. Ett engagerat team och nära samarbete med andra aktörer inom stadsbyggnad.
Välkommen att söka och bli en del av vårt team för att tillsammans skapa framtidens Umeå!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter.
Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
