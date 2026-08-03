Planarkitekt
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2026-08-03
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Ref: 20261624
Utifrån ledorden jämlikhet, arkitektonisk kvalitet och klimat arbetar stadsbyggnadskontoret med frågor som berör såväl vår samtid som framtida generationer. Stadsplanering är nyckeln till många av de samhällsutmaningar vi står inför och ger oss möjlighet att skapa en hållbar, attraktiv och jämlik stad för alla Malmöbor. Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
Vi söker en planarkitekt för ett vikariat till avdelningen för stadsplanering och hållbarhet. Som planarkitekt kommer du att arbeta med detaljplaner som bidrar till ett nära, tätt, grönt och funktionsblandat Malmö.
Du kommer att ingå i ett engagerat team där du, med stöd av erfarna kollegor, successivt utvecklas i rollen som planarkitekt. Arbetet innebär att delta i och driva detaljplaneprocesser, analysera platsers förutsättningar, ta fram planförslag och bidra till att utveckla hållbara och attraktiva stadsmiljöer. Du kommer även att samverka med kollegor, andra förvaltningar, exploatörer och konsulter.
Rollen ger dig möjlighet att vara med och forma framtidens Malmö. Vi söker därför dig som har ett genuint intresse för stadsplanering och som vill utvecklas inom planeringsyrket. Hos oss får du möjlighet att växa i din yrkesroll genom handledning, erfarenhetsutbyte och varierande arbetsuppgifter. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en examen om 300hp inom fysisk planering, samhällsplanering, landskapsarkitektur eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. God kunskap om plan- och bygglagen är ett krav för tjänsten, likaså kunskap om detaljplanearbete enligt plan-och bygglagen förvärvad genom utbildning, examensarbete eller praktik. Praktisk erfarenhet av detaljplanearbete genom till exempel praktik eller examensarbete är meriterande.
Du har ett stort intresse för fysisk planering och är nyfiken på hur detaljplanering kan bidra till en hållbar och attraktiv stad. Du trivs med att analysera platsers förutsättningar och vill utveckla din förmåga att omsätta idéer till genomarbetade planförslag. Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är ett krav. Du har god förmåga att uttrycka dig i text och bild och kan på ett pedagogiskt sätt kommunicera stadsbyggnadsidéer.
Erfarenhet av Microsoft Office är ett krav. Erfarenhet av AutoCAD, Focus detaljplan eller liknande ritprogram är meriterande.
Som person är du engagerad, ansvarstagande och du har ett strukturerat arbetssätt. Du är nyfiken och vill utvecklas i din yrkesroll. Du har lätt för att samarbeta, bygger goda relationer och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Du tar initiativ och driver dina arbetsuppgifter framåt samtidigt som du känner dig trygg med att be om stöd och vägledning när det behövs.
Om arbetsplatsen
Avdelningen för stadsplanering och hållbarhet med sina fem enheter och cirka 70 medarbetare är en av stadsbyggnadskontorets fyra avdelningar. Tillsammans med Malmöborna och stadsbyggnadsprocessens aktörer är planavdelningen drivande i Malmös utveckling som en attraktiv och hållbar stad, både genom att forma nya stadsdelar och genom omvandling av befintliga stadsmiljöer.
Stadsbyggnadskontoret är en myndighet för plan-, bygg- och lantmäterifrågor. Förvaltningen arbetar med översiktlig planering, detaljplanering, fastighetsbildning, bygglov, mätning och kartläggning. Stadsbyggnadskontoret arbetar för Malmöborna, byggmarknadens olika aktörer och övriga verksamma i Malmö. Tillsammans med andra förvaltningar skapar vi förutsättningar för en stad som är hållbar och attraktiv att bo och verka i.
Hos oss får du alla förmåner av trygghet och flexibilitet man kan förvänta sig av en offentlig arbetsgivare. Den allra största förmånen, som vi ser det, är att tillsammans med professionella kollegor få göra skillnad på riktigt för Malmö och Malmöborna.
Vårt kontor finns i Stadshuset mitt i Malmö nära till kollektivtrafik och mycket annat.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här https://malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 11 månaders vikariat
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att vi inte behandlar din jobbansökan konfidentiellt. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261624". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Enhetschef
Daniela Duljan daniela.duljan@malmo.se +46709342276 Jobbnummer
10018366