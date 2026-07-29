Pizzabagare sökes
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2026-07-29
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Pizzabagare sökes till Sultan Kebab i Hyllie
Sultan Kebab i Hyllie söker en erfaren pizzabagare för en heltidstjänst med tillsvidareanställning.Publiceringsdatum2026-07-29Dina arbetsuppgifter
Baka och förbereda pizzor.
Förbereda råvaror och hålla arbetsplatsen ren och organiserad.
Säkerställa hög kvalitet och god service.Kvalifikationer
2–4 års erfarenhet som pizzabagare.
Du är ansvarsfull, stresstålig och kan arbeta både självständigt och i team.
Svenska är meriterande.
Anställning:
Heltid.
Tillsvidareanställning.
Välkommen med din ansökan! Vi ser fram emot att höra från dig.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-28
E-post: sultankebab02@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kebab Eaters Malmö AB
(org.nr 559061-8160)
Arenagatan 22-25 (visa karta
)
215 32 MALMÖ Kontakt
Ramazan Erpak sultankebab02@gmail.com 0760446520 Jobbnummer
10015538