Pizzabagare sökes

Birolmix Pizza AB / Kockjobb / Ljungby
2026-02-22


Pizza Mix söker en pizzabagare för arbete i restaurangen.Arbetstider kommer diskuteras innan anställning men det kan innebära arbete på helger och kvällar. Som person skall du vara stresståligt , kan jobba med grupp i köket samt ansvarsfull.

2026-02-22

Dina arbetsuppgifter är bakning, förberedning för innan öppnings och stängnings tider, städning.Hantering av kött ,Havets produkter och grönsaker. detta är innebär rå och tillagad produkter.
Arbetet kan utformas på både heltid och deltid beroende på överenskommelse.

För att söka tjänsten ringer du Birol Altuntas på 0735 41 67 13 eller skicka din CV; birre.altuntas@gmail.com

Restaurang Pizza Mix

Pizza Mix Restaurang & Pizzeria har en trevligt atmosfär centralt i Ljungby . Restaurangen serverar husmanskost, a la carte ,pizza kebab, och sallad. Restaurangen erbjuder även dagens rätt och har ett stort antal stamgäster

Sista dag att ansöka är 2026-03-16
E-post: birre.altuntas@gmail.com

Detta är ett heltidsjobb.

Birolmix Pizza AB (org.nr 559160-2502)
Kånnavägen 3 A (visa karta)
341 31  LJUNGBY

9756223

