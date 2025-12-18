Pizzabagare

Polatkan, Mustafa / Kockjobb / Vara
2025-12-18


Hej vi söker pizzabagare till våran restaurang helst med Erfarenhet som jobbat minst 5 år .arbetsuppgifter baka pizzor ,förbereda dag,fyllningar ,ta emot beställningar städa ,egenkontroll ,arbetsmiljö höga tempo ,stressiga
Mvh Pizzeria Alforno
0704488320

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-17
E-post: mustafa69polatkan@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Polatkan, Mustafa

Arbetsplats
Polatkan Mustafa

Kontakt
Mustafa Polatkan
mustafa69polatkan@gmail.com
0704488320

Jobbnummer
9653886

