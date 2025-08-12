Pizzabagare
2025-08-12
Vi söker Pizzabagare som genomför restaurangens dagliga arbetsuppgifter. Uppgifterna är främst att baka pizza, tillaga och servera mat till gästerna, beställning av råvaror, inventering.Publiceringsdatum2025-08-12Kvalifikationer
Vi söker dig som är stresstålig, serviceinriktad, flexibel, samarbetsvillig samt idérik.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av serviceyrket.
Vi ser fram emot ett gott samarbete med dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
E-post: jobslabambiab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare La Bambi AB
(org.nr 559367-3964) Kontakt
Muhammad Tahir jobslabambiab@gmail.com Jobbnummer
9455650