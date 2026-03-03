Pizza bagare
Pizza Stugan i Töcksfors AB / Kockjobb / Årjäng
, Eda
, Arvika
, Bengtsfors
, Åmål
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pizza Stugan i Töcksfors AB i Årjäng
Vi på Pizza stugan söker nya medarbetare som kan jobba vardagar och framför allt på helger. Vi söker dig som har erfarenhet av restaurang, kök eller pizzeria.
Pizzerian ligger i ett litet och gemytligt samhälle där du snabbt kan skaffa vänner.
Kan hantera stress och hålla ett högt tempo under rusningstider.
Pratar och förstår svenska (för att kunna ta beställningar och kommunicera med kunder och kollegor).
Är noggrann, renlig och har god hygien i köket.
Har bra samarbetsförmåga och en positiv inställning.
Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö, schyssta villkor och en chans att bli en del av ett härligt team!
Lön enligt överenskommelse.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19
E-post: Danyhasbani@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pizza Stugan i Töcksfors AB
(org.nr 559335-6784)
Sveavägen 20 (visa karta
)
672 41 TÖCKSFORS Kontakt
Dany Hasbany Danyhasbani@hotmail.com 0764033808 Jobbnummer
9775525