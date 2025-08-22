Pizza Bagare
Alcamo AB / Kockjobb / Jönköping Visa alla kockjobb i Jönköping
2025-08-22
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alcamo AB i Jönköping
Är du ansvarsfull, stresståligt och flexibel så är detta jobbet något för dig.
Vi söker pizzabagare och köksbiträde. I detta branschen är vi ett team som samarbetar och hjälper varandra och stöttar varandra.
Om Rollen och arbetsuppgifter?
pizzabagare och. köksbiträde. Era uppgifter är att servera mat och ta hand om disken.
ansökan sker via mejl. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
E-post: alcamoab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alcamo AB
(org.nr 556767-2745)
Kanalgatan 9 (visa karta
)
553 22 JÖNKÖPING Jobbnummer
9472450