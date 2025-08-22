Pizza Bagare

Alcamo AB / Kockjobb / Jönköping
2025-08-22


Visa alla kockjobb i Jönköping, Aneby, Habo, Mullsjö, Vaggeryd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Alcamo AB i Jönköping

Är du ansvarsfull, stresståligt och flexibel så är detta jobbet något för dig.

Vi söker pizzabagare och köksbiträde. I detta branschen är vi ett team som samarbetar och hjälper varandra och stöttar varandra.
Om Rollen och arbetsuppgifter?
pizzabagare och. köksbiträde. Era uppgifter är att servera mat och ta hand om disken.

ansökan sker via mejl.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
E-post: alcamoab@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Alcamo AB (org.nr 556767-2745)
Kanalgatan 9 (visa karta)
553 22  JÖNKÖPING

Jobbnummer
9472450

Prenumerera på jobb från Alcamo AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Alcamo AB: