Pistmaskinsförare

Hovfjället AB / Maskinförarjobb / Torsby
2025-09-19


Visa alla maskinförarjobb i Torsby, Sunne, Hagfors, Munkfors, Arvika eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hovfjället AB i Torsby

Jobbet som pistmaskinsförare på Hovfjället innebär att du är en central del i att skapa och underhålla skidbackarnas kvalitet och säkerhet under vintersäsongen. Under uppstart av vintersäsongen är du en del i teamet som skapar grunden för backarna. Under säsongen underhåller du alla våra backar och längdspår under kvälls och nattetid.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är noggrann och kan jobba självständigt. Du behöver även vara lösningsorienterad. Du gillar såklart att jobba på natten.
Vi gillar lite extra om du:
Har maskinvana
Åker skidor eller snowboard

Hoppas vi ses!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
E-post: info@hovfjallet.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säsongsjobb 25-26".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hovfjället AB (org.nr 556522-0869), http://www.hovfjallet.se
Överbyn 63 (visa karta)
685 94  TORSBY

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9516321

Prenumerera på jobb från Hovfjället AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Hovfjället AB: