Pistmaskinsförare
Hovfjället AB / Maskinförarjobb / Torsby
2025-09-19
Jobbet som pistmaskinsförare på Hovfjället innebär att du är en central del i att skapa och underhålla skidbackarnas kvalitet och säkerhet under vintersäsongen. Under uppstart av vintersäsongen är du en del i teamet som skapar grunden för backarna. Under säsongen underhåller du alla våra backar och längdspår under kvälls och nattetid.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är noggrann och kan jobba självständigt. Du behöver även vara lösningsorienterad. Du gillar såklart att jobba på natten.
Vi gillar lite extra om du:
Har maskinvana
Åker skidor eller snowboard
Hoppas vi ses! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
E-post: info@hovfjallet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säsongsjobb 25-26". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hovfjället AB
(org.nr 556522-0869), http://www.hovfjallet.se
Överbyn 63 (visa karta
)
685 94 TORSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9516321