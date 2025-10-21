Pianolärare Vikariat
2025-10-21
Östermalms Musik & Kulturskola grundades 1993 med undervisning i Stockholm och Danderyds kommun. Sedan auktorisationen som aktör i Nacka kommun 2007 har verksamheten utvidgats till stora delar av Nacka. Vi har idag ca 800 elever. Från hösten 2018 är vi även auktoriserade att bedriva kulturverksamhet i Nacka. Vi tror på ett starkt samband mellan musik, mentalt välmående och prestation. Målsättningen är att väcka ett varmt intresse för musik och på så sätt stärka våra elevers personliga och musikaliska utveckling. Vi satsar på individen, och är specialister på nybörjare. Verksamheten leds av rektor Sonoko Kase.
Om dig
Vi söker dig som är intresserad av att undervisa i piano både enskilt och i grupp. Tjänsten är ett vikariat under våren och hösten 2026. Det gäller undervisning på tisdagar efter skoltid från med start vecka 3. Auskultation med eleverna sker första vecken i december. Vikariatet är totalt på 5 timmar i veckan. Det finns också möjlighet att kunna fortsätta som ordinarie lärare efter vikariatet.
Vi söker dig som har högskoleexamen som pianopedagog eller likvärdig utbildning. Stort intresse för pianometodik för barn i alla åldrar. Du är flexibel och öppen för att ständigt utveckla både arbetssätt och metodik. Du ska ha förmåga att intressera och inspirera eleverna, vilja samarbeta med kollegor inom musikskolan och aktivt delta i utvecklingen av skolans verksamhet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Arbetsuppgifter
Undervisning både enskilt och i grupp för barn och ungdom efter skoltid. Sker i Nacka kommun. Viss administration. Det finns också möjlighet att kunna fortsätta som ordinarie lärare efter vikariatet.
Vikariatet är på 5 timmar i veckan, tisdagar efter skoltid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24
