Personsliga assistenter
Forsethi Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-02-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Forsethi Assistans AB i Stockholm
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
, Håbo
eller i hela Sverige
Forsethi Assistans AB är ett serviceföretag för kunder som är berättigade till personlig assistans. Vi strävar alltid efter att ge våra kunder full uppmärksamhet och engagemang genom en nära kontext - kunder och medarbetare emellan. Vi tillhör en ny generation assistansbolag som strävar efter att erbjuda högsta kvalitet till våra kunder. Vi menar att det sker genom våra medarbetares kunskaper och erfarenheter om kunden, vilket skapar en positiv spiral där inspirerande och nöjda medarbetare gör ett bättre arbete vilket leder till nöjdare kunder.
Vår verksamhet präglas därför av kunskap, känsla, närhet och tillgänglighet. Våra tjänster sorterar under Lagen om stöd och service (LSS), Socialförsäkringsbalken och Socialtjänstlagen (SoL).
Vi ska nu rekrytera personliga assistenter till en av våra brukare Liljeholmen, Stockholm!
Arbetet innebär att du är brukarens "händer och fötter" och du förväntas kunna utföra alla typer av vardagssysslor såsom hushållssysslor och bistå brukaren i dennes personliga hygien. Arbetet innebär även att fysiskt assistera brukaren med att lyfta från/till rullstol.
Önskvärda erfarenheter:
Arbetserfarenhet av att ha arbetat som assistent behövs inte, men en positiv personlighet är viktigt!
Du arbetar med alla möjliga praktiska uppgifter för yrket och är flexibel.
Eftersom personlig assistans är en unik aktivitet att bedriva är det viktigt att förstå att brukaren alltid sätts först, det betyder att du som assistent ska sikta på att hjälpa brukaren närmare och närmare ett mål där en högre grad av självständighet uppnås. Det är viktigt att du som personlig assistent har insikten att du i första hand ska vara brukarens förlängda arm och inte någon form av representant.
Tjänsten är behovsanställning enl ÖK.
Du kommer att arbeta olika tider och kan påverka schemat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: mikael@forsethi.se Arbetsgivare Forsethi Assistans AB
(org.nr 556823-8769) Jobbnummer
9757471