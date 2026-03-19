Personliga assistenter- Tim/ sommarvikariat
SEMESTERVIKARIER SOMMAREN 2026
Nu söker vi dig som kan tänka dig att jobba som personlig assistent under sommaren 2026.
Arbetstillfällen kommer att finnas i Sölvesborg. Vi söker assistenter som vill gå på schemalagd rad men också assistenter som kan tänka sig hoppa in och jobba, utan på förhand lagt schema. Är du en person som vill jobba mestadels eller hela sommaren eller gärna är ledig en hel del under sommaren, men som ändå vill och kan jobba en del med kort varsel vid behov? Då ska du söka till oss!
Att arbeta som personlig assistent innebär att hjälpa en person som har funktionshinder att leva sin vardag som vem som helst. Med andra ord gör du (eller hjälper till med) det som personen i fråga annars skulle gjort på egen hand. Med anledning av att våra kunder har olika funktionshinder och att de åldersmässigt är allt från barn till pensionärer så kommer tjänsterna som erbjuds att skilja sig i både utformning, arbetssätt och tjänstgöringsgrad. Försök därför att fylla i din ansökan så noggrant som möjligt, så att vi kan matcha dig mot rätt tjänst.
Självklart ingår en väl anpassad introduktion innan ordinarie arbetstid träder i kraft.
ANSTÄLLNINGSVILLKOR
Anställningsform: Timvikariat/timanställning
Arbetstider: Alla dygnets tider kan vara aktuella beroende på tjänst
Tillträde: Efter överenskommelse
Anställningen omfattas av kollektivavtal.
Innan anställningen påbörjas ska du ha uppvisat giltiga utdrag från belastningsregistret.
DIN PROFIL
Vi söker kandidater i alla åldrar, med olika bakgrund och erfarenhet. Har du kanske precis tagit studenten och vill börja jobba inom vård- och omsorg? Studerar du på högskola och vill jobba extra och under sommaren?
Du som söker ska vara en person som trivs att arbeta med människor och som vill göra det där lilla extra för att kunna erbjuda den bästa assistansen. Rollen som personlig assistent kräver även social kompetens och intresse för funktionshindrade personer, där du blir en viktig del i att både tillföra livskvalité och utveckling i vår kunds vardag. Eftersom personlig assistans mestadels handlar om ensamarbete handlar mycket om eget ansvar.
Du som söker är flexibel som person med goda mått av ödmjukhet, social kompetens, empati och lyhördhet.
B-körkort är ett krav.
VAD KAN VI ERBJUDA DIG?
Vi tycker att du har ett av världens viktigaste jobb. Som arbetsgivare är vi måna om att erbjuda dig en attraktiv och utvecklande arbetsplats. Vi erbjuder ofta kompetensutveckling i form av specifika utbildningar mot just det funktionshinder som du arbetar med, men också mer generella utbildningar som exempelvis hjärt- och lungräddning. Därutöver sker många trevliga sammankomster för både assistenter och kunder.
KONTAKT OCH ANSÖKAN
Martina Olovsson
Områdeschefmartina@noass.se
(ansökningar inskickade via mail kommer inte att behandlas)
0705227184
Ansök såhär:
Gå in på vår hemsida www.noass.se
Klicka på: Jobba här
Klicka på: Våra lediga tjänster
Där registrerar du dig med användarnamn och lösenord och skapar så din egen rekryteringsprofil.
Ansökningar via mail eller ofullständigt ifyllda ansökningar kommer inte att behandlas.
OBS! Eftersom tillsättning sker så snart vi funnit rätt kandidat kan rekryteringen komma att avslutas innan sista ansökningsdatum. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
OM OSS
NOA är en assistansanordnare som gör allt för att leverera det där lilla extra. Verksamheten är baserad på långvarig och egen erfarenhet av personlig assistans och LSS och för oss är det en självklarhet att god assistans endast kan levereras genom engagerade och duktiga assistenter. Våra kunder och anställda finns i Blekinge, Småland och Skåne och vårt kontor finns i Sölvesborg. Välkommen in i NOA-gemenskapen! Så ansöker du
Noa Personlig Assistans AB
Områdeschef
Martina Olovsson martina@noass.se 0705227184
