IT-specialist med roll som Objektansvarig IT till Sundsvall
Centrala Studiestödsnämnden / Datajobb / Sundsvall Visa alla datajobb i Sundsvall
2026-06-08
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Vad gör CSN?
Vi har ett av världens mest generösa studiestöd. Tack vare denna möjlighet kan alla i Sverige studera, oavsett bakgrund. Hos oss kan du bidra med din kompetens och kunskap till samhällsnyttan och vårt viktiga uppdrag att göra studier möjligt.
Vad erbjuder vi?
Som medarbetare på CSN ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder dig flexibla arbetstider, möjlighet till distansarbete och generösa https://www.csn.se/om-csn/jobba-hos-oss/vad-erbjuder-vi.html.
CSN är i ständig utveckling och det är också alla vi som jobbar här. För att vi ska nå bästa resultat agerar och leder vi med tillit som förhållningssätt. Vi finns från Kiruna i norr till Lund i söder, med huvudkontor i Sundsvall. Vill du också bli en av oss och bidra till laget CSN?
Är du redo att ta nästa steg i samhällsnyttig IT?
På IT avdelningen bygger vi digitala tjänster som gör skillnad – här pågår spännande utveckling kopplad till flera stora uppdrag. Vi arbetar med distribuerad mikrotjänstarkitektur, containerplattformar och Java, i en miljö där både egenutvecklade och standardsystem möts.Nu söker vi dig som vill bidra med din kompetens, ditt engagemang och din nyfikenhet. Hos oss får du arbeta i ett tvärfunktionellt team som samarbetar tätt och använder agila arbetssätt. Vi är en IT avdelning som gillar att lösa problem och utvecklas tillsammans.Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och bidra till att utveckla och förvalta samhällsviktig IT-verksamhet? Vi söker en engagerad IT-specialist som vill arbeta i en miljö där teknik möter samhällsnytta.
Som IT-specialist inom IT-avdelningen får du en central roll genom att driva, planera och följa upp arbetet inom vår IT-utveckling. Du fungerar som länken mellan den IT produktionsnära verksamhet och IT med fokus på att omsätta den verksamhetens behov till konkreta IT-lösningar samt säkerställa att utvecklingen och förvaltning sker strukturerat och med rätt prioriteringar.
I rollen ingår att planera, samordna och följa upp aktiviteter inom IT-utveckling och förvaltning. Du samverkar nära den IT produktionsnära verksamheten för att fånga upp behov, krav och förbättringsförslag samt stödjer teamen i det dagliga arbetet. Som IT-specialist deltar du i prioritering och planering av utvecklingsinsatser tillsammans med verksamhetsrepresentanter samt att du agerar stöd i kommunikationen mellan olika delar i organisationen och externa samarbetspartners. Du koordinerar och följer upp pågående projekt och uppdrag för att säkerställa att våra leveranser uppnås.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
akademisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren anser är relevant för uppdraget,
flerårig aktuell erfarenhet av planering, styrning, koordinering och uppföljning inom IT-utveckling,
flerårig aktuell erfarenhet av att arbeta i nära samarbete med verksamhet och IT för att utveckla och implementera lösningar som stödjer verksamhetens behov,
flerårig aktuell erfarenhet av att driva uppdrag och team enligt agila metoder,
mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift,
goda kunskaper i engelska.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av IT-arbete inom statlig eller annan offentlig verksamhet,
erfarenhet av arbete i planeringsverktygen Antura, Jira och Confluence,
flerårig erfarenhet av verksamhetsutveckling inom produktionsnära IT,
flerårig erfarenhet av förändringsledning.
Du samarbetar väl med andra och bidrar till ett öppet och konstruktivt arbetsklimat. Samtidigt arbetar du självständigt, tar ansvar för dina uppgifter och vågar agera utifrån din egen övertygelse. Du är strukturerad, planerar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt och håller god ordning även när tempot är högt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-06-21.Tillträde
Tillträde enligt överenskommelse.
Placeringsort
Sundsvall
Anställningsform
Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas
Lönesättningen på CSN sker i enlighet med de centrala löneavtalen RALS/RALS-T och är individuell samt differentierad.
Omfattning
Heltid
Referens
HR/2026:53Övrig information
Handlingar i anställningsärenden hos en myndighet är allmänna handlingar. Läs mer om https://www.csn.se/om-csn/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html.https://www.csn.se/om-csn/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html#svid10_296a526d193411eeab6682.https://www.csn.se/om-csn/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html#svid10_73b0abcf192b0c79332293.
Vi undanber oss alla erbjudanden om rekryterings- och annonshjälp.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centrala Studiestödsnämnden
(org.nr 202100-1819)
852 33 SUNDSVALL Arbetsplats
CSN Jobbnummer
9951858