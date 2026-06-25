Personliga Assistenter Stora Höga
FMF Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stenungsund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stenungsund
2026-06-25
, Orust
, Lilla Edet
, Tjörn
, Kungälv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos FMF Assistans AB i Stenungsund
, Lilla Edet
, Tjörn
, Kungälv
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Hos vår kund Tindra har vi nu fått ett större beslut och behöver därför utöka teamet. Vi söker dig som är inkännande och har ett stort hjärta som du verkligen är öppen för att dela med dig av. Tindra behöver personal som investerar i hennes liv och som genuint vill satsa på en långsiktig och engagerad anställning. Hon knyter an och fäster sig vid sin personal så du behöver vara beredd att släppa in henne nära dig.
Hon bor i ett eget radhus i södra delarna av Stenungsund, körkort och erfarenhet av att köra manuell bil krävs för tjänsten. Total rökfrihet är ett annat krav Tindra har. Som personlig assistent hos Tindra behöver du vara aktiv och klurig och beredd på att varje dag ser olika ut, samtidigt som många saker är ständigt återkommande. Allt för att skapa trygghet och förutsägbarhet i hennes tillvaro.
Man deltar i alla förekommande aktiviteter och stöttar Tindra på alla sätt som hon behöver. Allt från ADL aktiviteter till utflykter och schemalagda aktiviteter.
Du kommer att bli en av 9 assistenter i hennes grupp och du kommer att få grundlig introduktion av dem som redan jobbar här. Vi vill vara tydliga med att vi söker två personer som ser långsiktigt på sina anställningar och kommer att vara villiga att jobba hårt för att trivas tillsammans. Vilket är till stor vikt då kunden har dubbelassistans viss tid, vilket innebär att ni arbetar två och två med kunden. Det finns en liten hund i familjen så du kan inte vara allergisk eller hundrädd.
Assistentens roll och erfarenhet
Kunden har autism i kombination med en svår intellektuell funktionsnedsättning och epilepsi och behöver därför ha assistenter som är duktiga på att läsa av hennes dagsform. Du behöver kunna anpassa kraven efter hur hon mår och orkar och det är där – när du lyckas med det – som du kommer att få direkt respons från henne att ni klickar med varandra. Hon tycker om att kramas och visa uppskattning mot sina assistenter så det är viktigt att du kan "kramas tillbaka" på ett genuint sätt i dessa situationer.
Tindra behöver ha ett tydligt bildschema och få veta vad som skall hända så har du erfarenhet av att jobba med tydliggörande hjälpmedel och stödtecken så är det väldigt uppskattat.
Du får gärna ha någon form av pedagogisk utbildning och vana från att arbeta i hemmiljö. För att lyckas i detta jobb behöver du också ha erfarenhet av att jobba lågaffektivt samt vara van vid problemskapande beteende, då hennes mående kan variera över tid.
Meriterande erfarenheter
Tidigare arbete med autism.
Kunskap och erfarenhet av lågaffektivt bemötande.
Gillar att vara fysiskt aktiv, så som cykla, simma, långa promenader mm.
Tala flytande svenska.
Intresse för sång o musik och får gärna spela något instrument.
Förmåga att läsa av och följa kunden utefter dagsform.
Arbetstid/tjänstgöringsgrad
Deltidstjänst 50% med 1 av 4 helger.
Deltidstjänst 80% tjänst med 2 av 4 helger.
Start i slutet av sommaren med introduktion.
Vi planerar att anpassa schemat i början 9–18, för att sedan trappa upp till ordinarie tider 7–15 och 15–22 när Tindra vant sig.
Om lön
Vi tillämpar lön enligt Fremia. Kollektivavtal.
Vi erbjuder friskvård.
På FMF Assistans har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret på alla våra anställda då vi värnar om säkerheten för våra kunder. Blir du kallad till intervju vill vi gärna att du tar med aktuellt utdrag som inte får vara mer än ett år gammalt. Ett belastningsregister- för arbete med barn/ ungdom beställer du enklast på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/-för
arbete med personer över 18år/ vuxen beställer du ett belastningsregister på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/Som
assistent hos oss på FMF Assistans, vill vi att du precis som vi ska känna stort ansvar och stolthet över ditt uppdrag. Varje dag hjälper våra assistenter våra kunder till en bättre vardag och det är just det personlig assistans handlar om. Vi har lovat våra kunder att göra vårt yttersta för att du som assistent hos oss ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i ditt arbete. Varmt välkommen till oss – Vi finns här för våra kunder och våra assistenter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare FMF Assistans AB
(org.nr 556800-7206), https://www.fmfassistans.se/
444 20 STENUNGSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
FMF Assistans Kontakt
Kundansvarig
Annika Hallberg Juhlin annika.hallberg-juhlin@fmfassistans.se +46768675000 Jobbnummer
9979065