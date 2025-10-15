Personliga assistenter & ledsagare
Omsorgsgruppen IN AB är ett etablerat företag som arbetar med personlig assistans, ledsagning, gruppbostäder och dagliga verksamheter. Vi finns på flera orter och har lång erfarenhet av att skapa trygghet, delaktighet och livskvalitet för våra kunder. Vår verksamhet bygger på engagemang, respekt och ett professionellt bemötande.
Om jobbet
Vi söker nu personliga assistenter och ledsagare till våra kunder i Linköping. Vi erbjuder både fasta schemarader och timvikariat.
Som personlig assistent eller ledsagare arbetar du med att ge stöd i vardagen och skapa trygghet, delaktighet och livskvalitet för våra kunder. Arbetsuppgifterna kan bestå av praktisk hjälp i hemmet, socialt stöd och följeslagning till aktiviteter.
Vi söker dig som
Är lyhörd, ansvarsfull och har ett genuint intresse för att arbeta med människor
Har god samarbetsförmåga men även kan ta eget ansvar
Behärskar svenska i tal och skrift
Har fyllt 18 år
Tidigare erfarenhet inom vård och omsorg är meriterande, men vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Meningsfullt och varierande arbete
Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor
Introduktion och handledning i arbetet
Möjlighet att arbeta både på fasta schemarader och som vikarie
Omsorgsgruppen IN AB följer rutiner för säkerhet och trygghet, vilket innebär att utdrag ur belastningsregistret kan komma att begäras.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att söka! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
E-post: arbete.linkoping@omsorgsgruppen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Linköping". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Omsorgsgruppen In AB
(org.nr 556525-2409), http://www.omsorgsgruppen.se
Gesällgatan 5 (visa karta
)
582 77 LINKÖPING Arbetsplats
Omsorgsgruppen Linköping Jobbnummer
