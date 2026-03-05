Personlig Tränare
Bionic Sweden AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Stockholm Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Stockholm
2026-03-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bionic Sweden AB i Stockholm
Vi på Bionic söker nya medarbetare för att förstärka vårt team på Regeringsgatan i Stockholm.
Vi söker nu Personlig Tränare, till vår studio på Regeringsgatan (Stockholm) på 50%. Passen är schemalagda mellan 15-20 på vardagar och 10-14 på helger.
På Bionic jobbar vi med personlig träning och EMS (elektrisk stimulering av musklerna). Detta är ett välbeprövat koncept som snabbt växer i popularitet på den svenska marknaden. Utforska gärna vår hemsida och sociala plattformar för mer information om vår verksamhet.Publiceringsdatum2026-03-05Kvalifikationer
• Du ska vara licensierad personlig tränare eller ha motsvarande utbildning på högskolenivå.
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
• Det är meriterande om du redan jobbat som personlig tränare innan och har lätt för att arbeta med människor.
• God kundservice och säljvana är ett måste.
• God datorvana och lätt för att lära nya system.
PERSONLIGHET
Vi ser att du har en stor drivkraft och förmågan att skapa goda kundrelationer, trivs med att jobba mot högt satta mål, har stort intresse av försäljning och besitter en hög social kompetens.
Vi tar endast emot ansökningar via hemsidan och du blir kontaktad av oss förutsatt att din bakgrund matchar den profil som vi söker.
Lycka till med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PT RG". Arbetsgivare Bionic Sweden AB
(org.nr 556990-0250), http://bionicems.se/jobs
Regeringsgatan 52-54 (visa karta
)
111 56 STOCKHOLM Jobbnummer
9780444