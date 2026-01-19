Personlig assistent Vingåker
Ab Omsorgscompagniet I Norden / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vingåker Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vingåker
2026-01-19
, Katrineholm
, Finspång
, Arboga
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ab Omsorgscompagniet I Norden i Vingåker
, Arboga
, Örebro
, Eskilstuna
, Norrköping
eller i hela Sverige
AB OmsorgsCompagniet i Norden har funnits sedan 2003. Vi finns i dagsläget etablerade i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro och Trollhättan. OmsorgsCompagniet i Norden består av personlig assistans, avlösning, ledsagning, boendestöd och LSS-boende.
Vi söker nu personliga assistenter till vår kund i Vingåker. Denna tjänst ligger mellan 65-70% och innehåller dagar, kvällar, helger samt beredskap en natt i veckan. Vår kund är en 58-årig man och beskriver sig själv och tjänsten nedan;
Hej!
Jag är en aktivt rullstolsbunden man som bor på landet, 1 mil utanför Vingåker. Några av mina intressen är släktforskning, torpinventering, spendera tid i min skog, sjötomt och bara njuta av landskapet.
Jag söker en person som är händig och intresserad av skog-och gårdsliv då jag bor på egen gård. Ett stort plus är om du kan köra olika fordon såsom traktor och fyrhjuling, då jag gärna åker till skogen och arbetar.
Förutom att pyssla utomhus & inomhus behöver jag personligen hjälp med det mesta som hygien, matning, träning samt skriva email m.m.
Vi tror även att du är:
Noggrann
Tålmodig
Serviceinriktad
Initiativtagare
Erfarenhet av arbete inom vården
Intresserad av natur-och gårdsliv & allt som hör till
Händig Publiceringsdatum2026-01-19Kvalifikationer
B-körkort och tillgång till egen bil
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista datum, inkom med din ansökan så fort som möjligt!
OmsorgsCompagniet värnar om både kunder och personalens trygghet och har därför som rutin att alltid begära ett utdrag ur belastningsregistret på samtliga personer som anställs i företaget. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta. Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ ditt registerutdrag så snart som möjligt.
Blanketten hittar du på följande webbadress:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7070898-1794996". Arbetsgivare AB Omsorgscompagniet i Norden
(org.nr 556640-2292), https://karriar.oc.se
Nastagatan 2 (visa karta
)
702 27 ÖREBRO Arbetsplats
OmsorgsCompagniet Jobbnummer
9690773