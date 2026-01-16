Personlig Assistent Timanställning/sommarvikarie Skövde
FMF Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Skövde Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Skövde
Är du en ansvarsfull och omtänksam person som ser en framtid som personlig assistent! Vi söker dig som vill och kan arbeta med omvårdnad. För rätt person finns här ett fantastiskt viktigt och fint arbete.
Hos vår kund i Skövde söker nu efter dig som vill arbeta vid behov under dygnets alla timmar, då vi både har aktiv natt och dag-/kvällspass. Under sommaren finns det även ett vikariat som skulle vara perfekt för den som för närvarande studerar och som är i behov av jobb under sommarmånaderna. Vi arbetar efter dagliga rutiner, dokumentation och har regelbundna APT. Som assistent hos denna unga multihandikappade man behöver vi assistenter som förstår vikten av gott samarbete med kunden, anhöriga och kollegor.
Det dagliga arbetet består av att stötta i det som vår kund inte klarar att göra själv. Vår kund behöver hjälp det mesta i sin vardag hygien, träning och andra vardagliga sysslor som inköp, tvätt och städ. Du kommer att arbeta där vår kund är.
Du erbjuds här ett arbete där din insats märks och uppskattas. Du får utbildning och introduktion på plats men får också tillgång till vårt utbildningsprogram och friskvård.
Assistentens roll och erfarenhet
Assistenter här behöver vara kreativa, påhittiga till aktiviteter, omtänksamma med eget driv och ha en positiv energi och syn på livet. Man bör vara simkunnig för vår kund gillar att bada. Körkort är inget krav men då kunden har tillgång till bil skulle det vara önskvärt. Det är genom assistansen vi ser till att våra kunder får en värdefull vardag. Varje dag räknas och varje dag är viktig. I vårt uppdrag ska vi alltid göra vårt bästa!
Som person behöver du vara noggrann, ansvarstagande, lyhörd, initiativrik och positiv. Gärna erfarenhet från vård och omsorg. Det viktigaste är ändå din personlighet och din vilja att möta och förstå kundens behov.
Meriterande erfarenheter
• Simkunnig.
• Körkort är meriterande men inget krav.
• Erfarenhet av EP.
Arbetstid/tjänstgöringsgrad
• Timanställning.
• Sommarvikarie under juni-augusti.
• Start snarast eller enligt överenskommelse.
Om lön
• Vi tillämpar lön enligt Fremia Kollektivavtal.
• Vi erbjuder friskvård och utbildningar.
På FMF Assistans har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret på alla våra anställda då vi värnar om säkerheten för våra kunder. Blir du kallad till intervju vill vi gärna att du tar med aktuellt utdrag som inte får vara mer än ett år gammalt. Ett belastningsregister- LSS beställer du enklast på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Som assistent hos oss på FMF Assistans, vill vi att du precis som vi ska känna stort ansvar och stolthet över ditt uppdrag. Varje dag hjälper våra assistenter våra kunder till en bättre vardag och det är just det personlig assistans handlar om. Vi har lovat våra kunder att göra vårt yttersta för att du som assistent hos oss ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i ditt arbete. Varmt välkommen till oss - Vi finns här för våra kunder och våra assistenter. Ersättning
Enligt kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fmf Assistans AB
(org.nr 556800-7206), https://www.fmfassistans.se/ Jobbnummer
9688148